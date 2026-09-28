Karlmaður hefur verið ákærður fyrir að nauðga ólögráða stúlku í bíl á Seltjarnarnesi í nóvember í fyrra.
Ákæra á hendur manninum var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag og afhent fjölmiðlum í kjölfarið. Þinghald í málinu er lokað og því liggur afstaða mannsins til sakarefnisins ekki fyrir.
Í ákærunni segir að maðurinn hafi aðfaranótt laugardags í nóvember síðasliðnum, í bifreið, sem hann hafi lagt á bifreiðastæði við ótilgreindan stað á Seltjarnarnesi, án samþykkis og með ofbeldi og ólögmætri nauðung, tekið stúlkuna kverkataki þannig að hún átti erfitt með andardrátt og dregið hana til sín í ökumannssætið, kysst hana á munninn og á ber brjóst hennar, sett hönd hennar á getnaðarlim sinn og sett fingur sína inn í leggöng hennar.
Allt hafi þetta verið með þeim afleiðingum að stúlkan hlaut flekkblæðingar framan á hálsi og á báðum hliðum hálsins, nuddsár á bæði hné og mar á hægri sköflungi.
Þá segir að ákæruvaldið krefjist þess að maðurinn verði dæmdur til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar en meint brot hans varði ákvæði hegningarlaga um nauðgun. Af því leiðir að stúlkan var að öllum líkindum á aldrinum 15 til 17 ára.
Loks segir að móðir stúlkunnar krefjist þess fyrir hennar hönd að maðurinn verði dæmdur til að greiða henni fjórar milljónir króna í miskabætur og hálfa milljón króna í skaðabætur vegna sjúkrakostnaðar.