Sveinn Gísli Þorkelsson handleggsbrotnaði mjög illa í leik KR og Víkinga á Meistaravöllum í vikunni. Um var að ræða mjög ljótt opið beinbrot. Bein Sveins stóð einfaldlega út úr upphandleggnum á honum og því fylgdi töluverð blæðing. Sveinn gekkst undir aðgerð á miðvikudaginn og verður töluvert frá keppni vegna meiðslanna. Við hittum Svein í Víkinni.
Í innslaginu hér að neðan verður brot Sveins sýnt. Við vörum viðkvæma við því að horfa á myndefnið er fólk er viðkvæmt.
„Ég fer bara upp í skallaeinvígi og hérna og er að detta aftur fyrir mig á bakið og set hendurnar undir mig eins og maður kannski gerir náttúrulega og hendin lendir á milli og hún fer öll í hakk,“ segir Sveinn Gísli í samtali við íþróttadeild.
„Ég hugsaði fyrst að ég væri nú eiginlega bara svekktur yfir því að ég væri ekki að fara að spila meira í leiknum. Ég horfi niður og sé höndina mína í einhverri steik, gott gat og blóð spýtast út með hjartslættinum og svo leit ég í burtu.“
Athygli vakti strax á vellinum að Oliveri Ekroth, samherja hans, var vægast sagt brugðið þegar hann sá útganginn á Sveini.
„Það fyrsta sem ég horfi á er náttúrulega höndin á mér og svo sé ég að menn kannski taka skref til baka og eru sjokkeraðir. Ég sá bara um leið og ég sá höndina á mér að ég vissi að þetta væri frekar alvarlegt.“
Sveinn segist ekki hafa verið mikið verkjaður strax á eftir enda gekk hann sjálfur af vellinum.
„Á meðan sjúkraþjálfarinn kemur inn á og heldur utan um mig með dálítinn þrýsting á þetta, þá er þetta bara svona, maður veit af þessu, en svo kemur sársaukinn klukkutíma eftir á eða eitthvað í sjúkrabílnum. Ég fékk einhver verkjalyf og eitthvað þannig en svo kom verkurinn heldur betur daginn eftir.“
Hann segist ekki finna fyrir miklu í dag.
„Ég er orðinn skárri en síðustu tvær nætur voru svona helvíti slæmar. Maður getur tekið einhver verkjalyf og eitthvað en það er þrýstingur og bólga í þessu. Um leið og fyrstu dagarnir eru búnir þá held ég að þetta verði nú bara allt í lagi, sko.“
Sveinn fór í aðgerð strax daginn eftir.
„Það voru settar tvær plötur og skrúfur til að halda því saman. Það kom bara mjög vel út, segja þeir. Ég ætti að losna við gifsið eftir tvær vikur og þarf að passa upp á hendina á mér í sex vikur, þannig að við þurfum bara að sjá hvernig framhaldið verður. Vonandi verð ég bara fullur í fjöri eftir sex vikur, en við sjáum hvað gerist.“
Gerir Sveinn ráð fyrir því að spila annan leik á tímabilinu?
„Ég ætla kannski ekki að segja það en ég ætla að reyna það. Ég meina, af hverju ekki? Það þarf einhver annar að banna mér það. Ég ætla ekki að fara að banna sjálfum mér það.“
Meiðsli Víkinga á þessu tímabili hafa verið lygilega mikil en þeir Tarik Ibrahimagic, Elías Már Ómarsson, Óskar Borgþórsson og núna Sveinn hafa allir meiðst alvarlega.
„Þess vegna erum við með breiðan hóp, eins og ég segi alltaf. Það er bara mikilvægast í þessu en við erum alveg búnir að vera óheppnir með meiðsli, það er bara þannig.“