Fram vann sterkan 3-2 útisigur á ÍBV á Hásteinsvelli í Vestmannaeyjum í Bestu deilda kvenna. Annar endurkomusigur Fram í röð. Heimakonur komust í 2-0 snemma leiks en Fram svaraði með þremur mörkum og sneri leiknum sér í hag. Leikurinn var sá síðasti hjá liðunum í deildinni áður en deildinni er skipt í efri og neðri hluta.
ÍBV byrjaði af krafti en Fram minnkaði muninn
ÍBV fékk draumabyrjun og komst yfir strax á sjöttu mínútu. Allison Patricia Clark fékk boltann innan vítateigs og átti gott skot með hægri fæti sem endaði í netinu.
Aðeins sex mínútum síðar tvöfölduðu Eyjakonur forskotið. ÍBV spilaði vel saman á miðjum vellinum áður en Olga Sevcova þræddi hárfína stungusendingu inn fyrir vörn Fram. Allison Grace Lowrey slapp ein í gegn og kláraði færið af öryggi.
Framarar létu þó ekki slá sig út af laginu og minnkuðu muninn á 27. mínútu. Hildur María Jónasdóttir, fyrirliði Fram, vann boltann sjálf rétt fyrir utan vítateig ÍBV og lét vaða í kjölfarið. Skot hennar rataði í netið og staðan orðin 2-1.
Fram sótti hart undir lok hálfleiksins og gerði orrahríð að marki heimakvenna í uppbótartíma. Eftir eina hornspyrnuna í þeirri syrpu kom fastur skalli að marki sem Guðný Geirdóttir varði frábærlega og sá til þess að ÍBV var enn einu marki yfir þegar liðin gengu til búningsherbergja.
Fram sneri leiknum við eftir hlé
Gestirnir þurftu ekki langan tíma til að jafna eftir hlé. Á 47. mínútu keyrði Brookelynn Paige Entz inn frá vinstri, komst inn á vítateigshornið og lét vaða. Boltinn sveif yfir Guðnýju í markinu og í netið og staðan orðin 2-2.
Vendipunkturinn var þar með kominn og Fram fullkomnaði viðsnúninginn á 59. mínútu. Há sending barst djúpt inn á vítateig ÍBV að fjærstöng þar sem Emma Kate Young skallaði boltann fyrir markið aftur á Taylor-Marie Hamlett sem negldi boltanum í netið í fyrstu snertingu.
Fram hafði þar með snúið leiknum algjörlega sér í hag eftir að hafa lent tveimur mörkum undir snemma leiks. Fleiri urðu mörkin ekki og 3-2 útisigur Fram staðreynd á Hásteinsvelli og sá annar í röð.
• Atvik leiksins. Sigurmarkið hjá Taylor-Marie Hamlett í síðari hálfleik var laglegt og mikilvægt en það kórónaði glæsilegan endurkomusigur Fram, þann annan í röð.
• Stjörnur og skúrkar. Hjá ÍBV voru Olga og nöfnurnar Allisson, þ.e. Clark og Lowrey, allar öflugar í fyrri hálfleik en það dróg af þeim í síðari hálfleik. Guðný Geirsdóttir markvörður fær sérstakt hrós fyrir frábæra markvörslu undir lok fyrri hálfleiks er hún varði skalla eftir hornspyrnu og átti almennt fínan leik sömuleiðis.
Hjá Fram var Taylor-Marie Hamlett drjúg fram á við, þ.e. sterk og varnarmenn ÍBV þurftu að hafa töluvert fyrir henni allan leikinn og svo skoraði hún vitanlega sigurmarkið. Ashley í markinu hjá Fram var einnig traust þegar á reyndi og Hildur María fyrirliði fór fyrir sínu liði með mikilli baráttu og vinnusemi.
• Dómarinn. Guðmundur Páll Friðbertsson og hans teymi voru með allt í teskeið í þessum leik (er sá frasi ekki ennþá notaður annars?). Engin umdeild atvik að ráði og faglegheit í fyrirrúmi. Einkunn: 8,5.
• Stemning og umgjörð. Virkilega góðmennt uppi í stúkunni, mögulega vegna þess að hún er í skugganum þarna á Hásteinsvelli. Umgjörðin fín og veðrið gott. Vallarstæðið sem slíkt á síðan vitanlega heima á heimsminjaskrá UNESCO.