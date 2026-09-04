Tróð inn lagatitlum og enginn tók eftir því Valur Páll Eiríksson skrifar 4. september 2026 12:47 Kieron Dyer var léttur á blaðamannafundi dagsins, fyrir gott málefni. Pete Norton/Getty Images Kieron Dyer, þjálfari Southend United í ensku utandeildinni, kom nokkrum titlum laga Michaels Jackson að á blaðamannafundi í dag. Markmiðið var að safna fé fyrir gott málefni. Leikmenn Southend skoruðu á Dyer að koma eins mörgum titlum laga Jacksons að á blaðamannafundi dagsins og hægt var. Markmiðið var að safna fé fyrir gott málefni. 🕺 A bit of a recurring theme in today’s press conference.. https://t.co/RfeeTB25jJ pic.twitter.com/sFbiTAmSAU— Southend United FC (@SUFCRootsHall) September 3, 2026 Dyer, sem er fyrrverandi leikmaður Ipswich, Newcastle og West Ham, átti glimrandi feril í ensku úrvalsdeildinni en hóf feril sinn sem aðalþjálfari er hann tók við Southend af Jermain Defoe sem entist aðeins örfáa mánuði í starfi. Dyer skoraðist ekki undan áskoruninni og kom fimm titlum laga Jacksons að; Wanna Be Startin Something, Thriller, Man in the Mirror, Black or White og Billie Jean. Tilsvör hans á fundinum má sjá í meðfylgjandi spilara. Southend hefur á þessari öld mest megnis verið í C-deild á Englandi en fór nærri gjaldþroti fyrir örfáum árum síðan og féll niður um tvær deildir á tveimur árum. Markmið félagsins er að komast aftur upp úr utandeildinni en það tapaði í umspili um að komast upp á síðasta ári. Liðið situr í sjöunda sæti deildarinnar með tíu stig eftir fimm leiki. Enski boltinn Mest lesið Áhrifavaldar sýna vanvirðingu á risamóti í tennis Sport „Gangandi martröð“ Enski boltinn Sér enn eftir að hafa hafnað tækifærinu Enski boltinn Fólskubrot á Gísla sem var sjálfur rekinn af velli Handbolti Laus úr banni aðeins mánuði eftir að hafa tekið kókaín Sport Stórir póstar utan Meistaradeildarhóps Liverpool Enski boltinn „Var ekki langt frá því að tárast“ Handbolti Nýi Japaninn aðstoðaði Hákon við rán Fótbolti Dagskráin í dag: Liverpool ætlar að landa fyrsta sigrinum Sport Tróð inn lagatitlum og enginn tók eftir því Enski boltinn Fleiri fréttir Tróð inn lagatitlum og enginn tók eftir því Sér enn eftir að hafa hafnað tækifærinu „Gangandi martröð“ Stórir póstar utan Meistaradeildarhóps Liverpool Skaðar orðspor dómara: Lék sér að því að flauta ekki upp á grín Tielemans tók vítið með Bruno Martinelli seldur til Sádi-Arabíu Bestu kaupin í sögu enska boltans Barcola í hóp á morgun Liðin í enska boltanum eyddu meira en stærstu deildir Evrópu til saman Liverpool fékk nýjan markvörð Stóðst læknisskoðun og stakk svo af Liverpool hringdi svo hann sagði nei við Chelsea Lækkaði launin til að upplifa drauminn Fengu þrjá á lokadegi Tókst ekki að ræna Belganum Dagskráin í dag: Einn leikur á sviðið út af fyrir sig Ndiaye til Manchester City Man ekki eftir Chelsea-liðinu svona lítið með boltann City borgar 125 milljónir punda fyrir Enzo Mbaye til Aston Villa Ensku félögin með bókhaldsbrellur Arteta vill bæta við hópinn í dag „Ef hann gerir það verða mörg félög í vandræðum“ Sanchez á förum frá Chelsea eftir komu Martinez Manchester City ekki enn búið að gefast upp á Enzo Fernandez Everton bjóða í hetju Bandaríkjanna Þarf Manchester United nýja bakverði fyrir gluggalok? Aston Villa - Arsenal 0-1 | Tíðindalítill leikur en meistararnir með yfirhöndina „Við viljum drepa þá og þeir vilja drepa okkur“ Sjá meira