Enski boltinn

Tróð inn lagatitlum og enginn tók eftir því

Valur Páll Eiríksson skrifar
Kieron Dyer var léttur á blaðamannafundi dagsins, fyrir gott málefni.
Kieron Dyer var léttur á blaðamannafundi dagsins, fyrir gott málefni. Pete Norton/Getty Images

Kieron Dyer, þjálfari Southend United í ensku utandeildinni, kom nokkrum titlum laga Michaels Jackson að á blaðamannafundi í dag. Markmiðið var að safna fé fyrir gott málefni.

Leikmenn Southend skoruðu á Dyer að koma eins mörgum titlum laga Jacksons að á blaðamannafundi dagsins og hægt var. Markmiðið var að safna fé fyrir gott málefni.

Dyer, sem er fyrrverandi leikmaður Ipswich, Newcastle og West Ham, átti glimrandi feril í ensku úrvalsdeildinni en hóf feril sinn sem aðalþjálfari er hann tók við Southend af Jermain Defoe sem entist aðeins örfáa mánuði í starfi.

Dyer skoraðist ekki undan áskoruninni og kom fimm titlum laga Jacksons að; Wanna Be Startin Something, Thriller, Man in the Mirror, Black or White og Billie Jean.

Tilsvör hans á fundinum má sjá í meðfylgjandi spilara.

Southend hefur á þessari öld mest megnis verið í C-deild á Englandi en fór nærri gjaldþroti fyrir örfáum árum síðan og féll niður um tvær deildir á tveimur árum. Markmið félagsins er að komast aftur upp úr utandeildinni en það tapaði í umspili um að komast upp á síðasta ári.

Liðið situr í sjöunda sæti deildarinnar með tíu stig eftir fimm leiki.

Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið