Erling Haaland skoraði tvívegis þegar Noregur vann Danmörku, 3-2, í æsispennandi leik í Þjóðadeild UEFA á Ullevaal-leikvanginum í Osló í kvöld.
Norðmenn byrjuðu af miklum krafti og komust í 2-0 eftir aðeins 18 mínútur. Oscar Bobb skoraði fyrsta markið á 14. mínútu eftir undirbúning frá Martin Ødegaard og fjórum mínútum síðar bætti Haaland öðru marki við.
Danir svöruðu hins vegar vel. Mikkel Damsgaard minnkaði muninn í 2-1 með glæsilegu marki beint úr aukaspyrnu áður en Rasmus Højlund jafnaði metin í 2-2 á 60. mínútu með skalla.
Norðmenn höfðu þó síðasta orðið. Haaland skoraði sigurmarkið á 74. mínútu eftir sendingu frá Ødegaard og tryggði þar með heimamönnum þrjú stig.
Danir fengu tækifæri til að jafna undir lokin en tókst ekki að nýta þau. Norðmenn fögnuðu því 3-2 sigri í upphafi riðlakeppni Þjóðadeildarinnar.
Haaland var þar með kominn með tvö mörk í leiknum og Oscar Bobb eitt, á meðan Damsgaard og Højlund skoruðu mörk Dana.
Norðmenn fengu þó ekki að klára leikinn með fullt lið þar sem David Møller Wolfe fékk sitt annað gula spjald í uppbótartíma og var rekinn af velli. Þetta var í fyrsta sinn í 26 ár sem Norðmenn ná að vinna Dani.