Erlent

Kvið­dóm­endur fá síðasta séns

Samúel Karl Ólason skrifar
Lindsay Clancy og Kevin Reddington, lögmaður hennar, í dómsal í gær.
Lindsay Clancy og Kevin Reddington, lögmaður hennar, í dómsal í gær. AP/Gregg Derr, The Patriot ledger

Kviðdómendur í málinu gegn Lindsay Clancy hafa reynt að komast að sameiginlegri niðurstöðu í máli hennar í fimm daga. Það hefur ekki borið árangur en búist er við því að í dag fái þeir sinn síðasta séns til að komast að niðurstöðu. Annars verður málinu gegn konunni sem kyrkti þrjú ung börn sín vísað frá dómi.

William Sullivan, dómari, bað kviðdómendur í gær um að leggja sannfæringu sína ekki til hliðar til að komast að niðurstöðu. Þeir ættu þó að hlusta á mótrök og breyta afstöðu sinni, ef svo ætti við.

Sjá einnig: Ná ekki saman um sakhæfi Clancy

Hann sagði ómögulegt að segja til um það hvort nýr kviðdómur væri betur búinn til að komast að niðurstöðu, ef rétta þyrfti aftur í málinu.

Kviðdómendurnir tólf, níu konur og þrír menn, hafa varið meira en þrjátíu klukkustundum í að reyna að komast að sameiginlegri niðurstöðu. Þeir hafa tvisvar sinnum sagt við dómarann að það hafi ekki gengið eftir en hann hefur sagt þeim að reyna aftur.

Sullivan sendi kviðdómendur aftur heim í gær, eftir að hafa rætt við hvern og einn, en fastlega er búist við því að önnur tilraun verði gerð í dag og að hún verði sú síðasta.

Í janúar 2023 myrti Clancy þrjú börn sín og reyndi síðan að svipta sig lífi með því að stökkva út um glugga á annarri hæð. Hún lamaðist fyrir neðan mitti við fallið.

Lögmenn Clancy hafa ekki neitað því að hún hafi myrt börnin en segja hana hafa þjáðst af miklum geðrænum vanda vegna fæðingarþunglyndis. Hún sé með geðhvarfasýki og að þunglyndislyf sem hún fékk eftir fæðingu þriðja barnsins hafi valdið því að geðheilsa hennar versnaði til muna.

Sjá einnig: „Hún drap börnin“

Þegar hún framdi morðin sagðist hún hafa heyrt rödd sem sagði henni að bana börnunum og svo sjálfri sér. Börnin voru fimm ára, þriggja ára og átta mánaða.

Sjá einnig: Móðirin sem Bandaríkjamenn deila um

Málið gegn Clancy hefur verið mikið á milli tannanna á fólki vestanhafs. Margir sýna henni samhug og telja málið sýna skort á geðheilbrigðisþjónustu fyrir nýbakaðar mæður. Aðrir vilja að Clancy sé refsað, þar sem morðin hafi verið skipulögð.

Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218.

Þrír kostir ef réttarhöldin verða ógild

Ef niðurstaða kviðdómenda er sekt, þurfa þeir allir að vera þeirrar skoðunar að saksóknarar hafi sannað að Clancy hafi bæði framið glæpinn og sé sakhæf. Dómarinn hefur áður sagt kviðdómendum að Clancy væri ekki sakhæf ef hún hefði átt við geðrænan vanda að stríða sem hefði komið í veg fyrir að hún hefði stjórn á aðgerðum sínum eða skyldi þær að fullu.

Komist kviðdómendur að þeirri niðurstöðu að Clancy sé sek, verða þeir að velja á milli þess að hún hafi framið morð eða manndráp. Morð felur í sér lífstíðarfangelsisdóm en verði niðurstaðan manndráp gæti hún einhvern tímann losnað úr fangelsi.

Ef kviðdómendur segja að Clancy sé ekki sakhæf verður hún vistuð á geðsjúkrahúsi ríkisins.

Enn einn möguleikinn í stöðunni er að kviðdómendur komist ekki að sameiginlegri niðurstöðu, eins og þeir hafa verið í vandræðum með.

Fari svo, verður dómarinn að vísa málinu frá. Þá verður það saksóknara að ákveða hvort þeir vilji gera aðra tilraun í dómsal, fella niður ákærurnar gegn Clancy eða gera einhvers konar samkomulag við lögmenn hennar.

Geti ekki setið önnur réttarhöld

Kevin Reddington, lögmaður Clancy, sagði á þriðjudaginn, samkvæmt frétt New York Times, að hann teldi hana ekki hafa andlega getu til að ráða við önnur réttarhöld. Hann sagði þó að hann myndi halda áfram að verja hana.

Þá var hann spurður hvort til greina kæmi að Clancy gengist við vægari ákærum. Þá vísaði Reddington til þess að það væri saksóknara að leggja slíka tillögu fram.

Bandaríkin Erlend sakamál

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