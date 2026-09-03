Kviðdómendur fá síðasta séns Samúel Karl Ólason skrifar 3. september 2026 10:50 Lindsay Clancy og Kevin Reddington, lögmaður hennar, í dómsal í gær. AP/Gregg Derr, The Patriot ledger Kviðdómendur í málinu gegn Lindsay Clancy hafa reynt að komast að sameiginlegri niðurstöðu í máli hennar í fimm daga. Það hefur ekki borið árangur en búist er við því að í dag fái þeir sinn síðasta séns til að komast að niðurstöðu. Annars verður málinu gegn konunni sem kyrkti þrjú ung börn sín vísað frá dómi. William Sullivan, dómari, bað kviðdómendur í gær um að leggja sannfæringu sína ekki til hliðar til að komast að niðurstöðu. Þeir ættu þó að hlusta á mótrök og breyta afstöðu sinni, ef svo ætti við. Sjá einnig: Ná ekki saman um sakhæfi Clancy Hann sagði ómögulegt að segja til um það hvort nýr kviðdómur væri betur búinn til að komast að niðurstöðu, ef rétta þyrfti aftur í málinu. Kviðdómendurnir tólf, níu konur og þrír menn, hafa varið meira en þrjátíu klukkustundum í að reyna að komast að sameiginlegri niðurstöðu. Þeir hafa tvisvar sinnum sagt við dómarann að það hafi ekki gengið eftir en hann hefur sagt þeim að reyna aftur. Sullivan sendi kviðdómendur aftur heim í gær, eftir að hafa rætt við hvern og einn, en fastlega er búist við því að önnur tilraun verði gerð í dag og að hún verði sú síðasta. Í janúar 2023 myrti Clancy þrjú börn sín og reyndi síðan að svipta sig lífi með því að stökkva út um glugga á annarri hæð. Hún lamaðist fyrir neðan mitti við fallið. Lögmenn Clancy hafa ekki neitað því að hún hafi myrt börnin en segja hana hafa þjáðst af miklum geðrænum vanda vegna fæðingarþunglyndis. Hún sé með geðhvarfasýki og að þunglyndislyf sem hún fékk eftir fæðingu þriðja barnsins hafi valdið því að geðheilsa hennar versnaði til muna. Sjá einnig: „Hún drap börnin“ Þegar hún framdi morðin sagðist hún hafa heyrt rödd sem sagði henni að bana börnunum og svo sjálfri sér. Börnin voru fimm ára, þriggja ára og átta mánaða. Sjá einnig: Móðirin sem Bandaríkjamenn deila um Málið gegn Clancy hefur verið mikið á milli tannanna á fólki vestanhafs. Margir sýna henni samhug og telja málið sýna skort á geðheilbrigðisþjónustu fyrir nýbakaðar mæður. Aðrir vilja að Clancy sé refsað, þar sem morðin hafi verið skipulögð. Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218. Þrír kostir ef réttarhöldin verða ógild Ef niðurstaða kviðdómenda er sekt, þurfa þeir allir að vera þeirrar skoðunar að saksóknarar hafi sannað að Clancy hafi bæði framið glæpinn og sé sakhæf. Dómarinn hefur áður sagt kviðdómendum að Clancy væri ekki sakhæf ef hún hefði átt við geðrænan vanda að stríða sem hefði komið í veg fyrir að hún hefði stjórn á aðgerðum sínum eða skyldi þær að fullu. Komist kviðdómendur að þeirri niðurstöðu að Clancy sé sek, verða þeir að velja á milli þess að hún hafi framið morð eða manndráp. Morð felur í sér lífstíðarfangelsisdóm en verði niðurstaðan manndráp gæti hún einhvern tímann losnað úr fangelsi. Ef kviðdómendur segja að Clancy sé ekki sakhæf verður hún vistuð á geðsjúkrahúsi ríkisins. Enn einn möguleikinn í stöðunni er að kviðdómendur komist ekki að sameiginlegri niðurstöðu, eins og þeir hafa verið í vandræðum með. Fari svo, verður dómarinn að vísa málinu frá. Þá verður það saksóknara að ákveða hvort þeir vilji gera aðra tilraun í dómsal, fella niður ákærurnar gegn Clancy eða gera einhvers konar samkomulag við lögmenn hennar. Geti ekki setið önnur réttarhöld Kevin Reddington, lögmaður Clancy, sagði á þriðjudaginn, samkvæmt frétt New York Times, að hann teldi hana ekki hafa andlega getu til að ráða við önnur réttarhöld. Hann sagði þó að hann myndi halda áfram að verja hana. Þá var hann spurður hvort til greina kæmi að Clancy gengist við vægari ákærum. Þá vísaði Reddington til þess að það væri saksóknara að leggja slíka tillögu fram. Bandaríkin Erlend sakamál Tengdar fréttir Lýsti mikilli örvæntingu áður en hún myrti börnin sín Kona sem myrti þrjú börn sín árið 2023 hafði lýst yfir áhyggjum af geðheilsu sinni í aðdraganda morðanna. Í aðdraganda þess að hún myrti þrjú ung börn sín skrifaði Lindsay Clancy í dagbók sína að hún upplifði fjarlægð frá börnunum og þáverandi eiginmanni sínum. Hún sagðist vera kvíðin og ekki ráða við móðurhlutverkið. Hún ætti erfitt með að svæfa Callan, átta mánaða son sinn, og óttaðist að verða veik. 4. ágúst 2026 13:02 Mest lesið Líst ekki á breytingar Ingu á útivistartíma barna að vetri Innlent Minnist dóttur sinnar sem lést á Íslandi Innlent Ekki 270 ferkílómetrar heldur 26 Erlent „Það er að verða til kynslóðaójöfnuður“ Innlent Ætluðu að vinna skemmdarverk í Danmörku Erlent Fái að ráðast í húsleit og spyrja svo Innlent Áfram stelpur verða að félagasamtökum: Margir gerendur um hvern og einn þolanda Innlent Eldur í þaki Rimaskóla í nótt Innlent NATO og ESB ætli að bregðast við auknu gáleysi Rússa Erlent Stúlkan frá Írlandi en búsett hér á landi Innlent Fleiri fréttir Kviðdómendur fá síðasta séns Trump má enn ekki meina börnum um ríkisborgararétt Kyrrsetja grunsamlegt rússneskt skip á Svalbarða NATO og ESB ætli að bregðast við auknu gáleysi Rússa Eitraður reykjarmökkur veldur vandræðum í Suðaustur-Asíu Vonast til að geta haldið árásum í lágmarki fram yfir kosningar Trump um Harry og Meghan: „Ég var enginn aðdáandi“ Ekki 270 ferkílómetrar heldur 26 Ætluðu að vinna skemmdarverk í Danmörku Spyr hvort breyta ætti heitinu í Trumpsund Vita hverjir drónamennirnir í Leipzig eru Úkraínumenn skiptust á skotum í Kænugarði Løkke kallar rússneska sendiherrann á teppið Útséð um að markmið Parísarsamkomulagsins náist Pútín segir Rússland vera að vinna stríðið Myrt í tilefnislausri stunguárás á Times Square Neitar að hafa myrt Charlie Kirk Átökin við Persaflóa stigmagnast á ný Munu verja hagsmuni sína á norðurslóðum „með öllum ráðum“ Bandaríkjaher hefur árásir á Íran á ný Ná ekki saman um sakhæfi Clancy Kenna Rússum um sprengidrónana á flugvellinum Sprengjur nærri spennistöð Hákon sór embættiseið Mannskæðar árásir á Kænugarð sjöttu nóttina í röð Nærri þúsund talin af í Nepal og þúsunda enn saknað Setja körlum aldurstakmark í frjósemismeðferð Glæpaforingi dæmdur fyrir morðið á Tupac Segir af sér eftir árekstra við Hegseth Hæstiréttur heimilar Trump að halda áfram með veislusalinn Sjá meira