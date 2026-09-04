Ástralski Hollywood-leikarinn Hugh Jackman er áhugasamur um að kaupa hlut í Norwich City og vill koma liðinu í ensku úrvalsdeildina.
Ástralinn Jackman hefur stutt liðið frá æsku þar sem móðir hans er frá Norwich. Hann er góður vinur Ryan Reynolds, meðeiganda Wrexham, eftir samstarf þeirra í kvikmyndinni Deadpool & Wolverine og segir þá félaga geta orðið samkeppnisaðila í ensku B-deildinni áður en langt er um liðið.
„Ég er mjög áhugasamur – og er í viðræðum um það núna,“ sagði Jackman þegar hann var spurður hvort hann gæti tekið þátt í enskri knattspyrnu. „Þetta er flott hjá Ryan, gerðu þitt, en ég er með augun á kanarífuglunum (e. the canaries, viðurnefni Norwich).“
👀 "I am very, very interested!"💛💚 "I'm all about the canaries!"Hugh Jackman exclusively reveals to talkSPORT that he is "very interested" in buying a stake in Norwich City! pic.twitter.com/LUXzoguIjB— talkSPORT (@talkSPORT) September 3, 2026
👀 "I am very, very interested!"💛💚 "I'm all about the canaries!"Hugh Jackman exclusively reveals to talkSPORT that he is "very interested" in buying a stake in Norwich City! pic.twitter.com/LUXzoguIjB
Árið 2023 þáði Jackman boð um að mæta á leik Wrexham ásamt Reynolds, sem á velska félagið ásamt leikaranum Rob Mac.
Undir þeirra stjórn hefur Wrexham farið úr utandeildinni í ensku B-deildina með því að fara þrisvar upp um deild á milli 2022 og 2025.
Jackman bætti við: „Ég fór nokkrum sinnum á Carrow Road og ég elska kanarífuglana. Þetta er árið sem við munum komast upp um deild. Það er mín spá,“ segir Jackman sem býst við úrvalsdeildarslag við Wrexham næsta vetur.
„Mín spá er að Norwich og Wrexham komist upp um deild í ár.“
Jackman er 57 ára gamall og bauðst tækifæri til að fjárfesta í Norwich árið 2010 en hafnaði því.
Í viðtali árið 2011 sagði Jackman: „Stundum geri ég stór mistök. Ég fékk bréf fyrir um ári síðan, þar var ég spurður, vegna þess ég væri svona mikill aðdáandi Norwich City, hvort ég vildi fjárfesta í félaginu? Verða minnihluta eigandi.“
„Ég sagði: 'Ég held að það sé svolítið langt gengið, ég hef farið einu sinni á Carrow Road, mamma tók mig með sér,' svo ég ákvað að fjárfesta ekki. Og síðan þá hefur þeim gengið vel, svo hvað veit ég?“
Jackman sá því eftir því strax árið 2011 að hafa hafnað tækifærinu að fjárfesta í félaginu ári fyrr. Ljóst þykir að hann muni ekki hafna tækifærinu öðru sinni.