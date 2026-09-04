Erlent

Tveimur bjargað úr göngum níu dögum eftir skyndiflóðin

Lovísa Arnardóttir skrifar
Mennirnir segja fleiri á lífi inni í göngunum.
Mennirnir segja fleiri á lífi inni í göngunum. Vísir/EPA

Tveimur mönnum hefur verið bjargað lifandi úr vatnsaflsvirkjunargöngum í Nepal, níu dögum eftir að mannskæð skyndiflóð grófu virkjunarframkvæmdir í djúpa leðju. Mennirnir lokuðust inni en talið er að hundruð verkamanna hafi lokast inni í kjölfar flóðanna. Flóðið varð í kjölfar þess að jökull hrundi saman á landamærum Nepal og Tíbet, sem er undir stjórn Kína.

Sanjay Shah var fyrstur til að komast út og var fluttur í herbúðir nepalska hersins í Trishuli. Í kjölfarið var öðrum manni, Kabir Maharjan, einnig bjargað úr göngunum. Basnet staðfesti að mennirnir hefðu verið á 170 metra dýpi inni í göngunum. Fjallað er um málið á vef Guardian.  Sanjay Shah var verkstjóri við Upper Trishuli 3A og Kabir Maharjan var eftirlitsmaður.

Björgunaraðgerðir hafa staðið yfir dögum saman. Starfsmönnunum var bjargað í yfirstandandi björgunaraðgerð í Trishuli 3A-göngunum, sem eru hluti af vatnsaflsvirkjun á einu þeirra svæða sem urðu verst úti í flóðunum.

Mikill fjöldi hefur komið að björgunaraðgerðum. Vísir/EPA

Nepalski herinn birti myndir af því þegar Shah var dreginn út um lítið og dimmt op ganganna. Hann kom út þakinn leðju en með meðvitund og var borinn frá vettvangi á öxl björgunarmanns.

Í frétt Guardian segir að stjórnvöld í Nepal hafi sagt mennina tvo vera í stöðugu ástandi og að þeir hafi verið fluttir með flugi á sjúkrahús í Katmandú.

Fóru með möntrur

Þar segir að það fyrsta sem Shah spurði eftir að honum var bjargað var: „Hvaða dagur er í dag?“

Þá sagði hann björgunarmönnum frá þrautum sínum og greindi frá því að hann hefði verið í stjórnstöð ganganna þegar flóðið reið yfir.

„Yfirleitt væru þar aðeins fimm eða sex manns en á þessum tíma hljóta að hafa verið um 40 til 45 manns þarna inni,“ sagði hann. „Þar sem ég var í stjórnstöðinni var það á mína ábyrgð að bjarga lífi allra. Eftir svona slys gat ég ekki bara hlaupið í burtu sjálfur. Ég varð að bjarga öllum. Þegar ég var að reyna að koma öllum út sagði ég þeim að alvarlegt slys hefði orðið við stífluna og hvatti alla til að hlaupa. Með því missti ég tíma. Að lokum tókst mér ekki sjálfum að komast út.“

Björgunaraðgerðir í göngunum eru flóknar. Vísir/EPA

Hann sagði mennina hafa farið með möntrur í göngunum til að róa sig í göngunum. Hann sagði að meðan hann var fastur inni í göngunum hefði hann aðeins haft samskipti við þrjá eða fjóra aðra.

„Þeir höfðu samskipti með því að kalla hver á annan úr næsta nágrenni. Það gæti líka verið fólk inni í stöðvarhúsinu. Sumir þeirra gætu hafa ekki komist undan,“ sagði hann.

Vona að fleiri finnist

Í frétt Guardian er haft eftir Bikram Timilsina, samskiptaráðherra Nepal, að yfirvöld voni að fleiri starfsmönnum verði bjargað.

„Við erum að bíða eftir að fleirum og fleirum verði bjargað,“ er haft eftir honum í frétt AP.

Þá segir í frétt AP um sama mál að Shri Ram Neupane, nepalskur þingmaður, hafi sagt á Facebook-síðu sinni eftir seinni björgunina að mennirnir sem var bjargað hafi staðfest að fleiri væru á lífi inni í göngunum.

Aðstæður í kjölfar flóðanna eru hrikalegar. Vísir/EPA

Að minnsta kosti 1.259 manns fórust í flóðunum og meira en 5.000 er enn saknað, samkvæmt almannavarnayfirvöldum landsins.

Björgunaraðgerðir hafa í auknum mæli beinst að vatnsaflsvirkjunargöngunum, þar sem yfirvöld telja að starfsmenn kunni að hafa lifað af í meira en viku vegna loftvasa sem myndast hafa inni í göngunum. Hingað til hefur meira en 270 manns verið bjargað úr nokkrum virkjunarframkvæmdum.

Stór björg og flóðvatn fylltu vatnsaflsvirkjunargöngin og lokuðu inngöngunum, en sum þeirra grófust djúpt í leðju. Við Upper Trishuli 3A tók það björgunarfólk næstum sex daga að finna göngin.

Eins og má sjá er eyðileggingin gífurleg. Myndin er tekin í bænum Trishuli Bazar í Nepal við landamæri Kína. Vísir/EPA

Að minnsta kosti 557 starfsmanna er enn saknað frá vatnsaflsvirkjunarverkefnum við Trishuli-ána og talið er að um 115 þeirra séu fastir í aðalgöngunum. Talið er að alls sé um 900 starfsmanna saknað úr 12 vatnsaflsvirkjunarverkefnum hátt uppi í Himalajafjöllunum og að um 500 þeirra séu fastir í göngum.

Björgunaraðgerðir hafa einnig beinst að Rasuwagadhi-vatnsaflsvirkjuninni, þar sem nepölsk yfirvöld segjast fullviss um að 46 starfsmenn sem eru fastir í neðanjarðarrými í virkjuninni séu enn á lífi.

Nepal Tíbet Kína

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