Ætluðu að vinna skemmdarverk í Danmörku Agnar Már Másson skrifar 2. september 2026 20:36 Danska leyniþjónustan segist hafa afhjúpað „konkret“ áætlanir um fyrirhuguð skemmdarverk á dönskum fyrirtækjum. Samsett Mynd Danska leyniþjónustan segist hafa komið upp um áform rússneskra stjórnvalda um að vinna skemmdarverk á dönskum varnarmálafyrirtækjum. Rússar eru sagðir setja sig í samband við danska ríkisborgara og reyna að fá þá til að taka myndir af tilteknum fyrirtækjum. Emil Græsholm, yfirmaður hjá leyniþjónustu dönsku lögreglunnar (PET), segir þetta við dagblaðið Berlingske, en fjöldi danskra miðla hefur greint frá málinu í kvöld með vísan í dagblaðið. Rússar eru sagðir hafa haft ákveðin fyrirtæki í sigtinu, aðallega fyrirtæki á sviði varnarmála sem kynnu að tengjast hernaðaraðstoð Dana við Úkraínu. Hugsanlega hafi þeir haft íkveikju í huga, að því er fram kemur í frétt Berlingske. „Þetta eru svo áþreifanlegar (d. konkret) útnefningar [á fyrirtækjum] og undirbúningur að við teljum nauðsynlegt að koma þeim skilaboðum á framfæri að þetta sé ógn sem beri að taka alvarlega,“ segir Græsholm við Berlingske. Þá er haft eftir lögreglunni í umfjöllun Berlingske að nokkur dæmi séu um að Rússar hafi reynt að fá almenna Dani til liðs við sig. Þeir hafi haft samband við danska ríkisborgara í gegnum Telegram, tölvuleiki eða aðra samfélagsmiðla. Þar hafi þeir verið fengnir til að sinna því sem virtust „saklaus“ verkefni, eins og að taka myndir af fyrirtækjum. Dansk industri, samtök iðnaðarins í Danmörku, segjast í yfirlýsingu líta þetta alvarlegum augum. Nýbúinn að kalla Rússann á teppið Ráðamenn í Danmörku hafa ekki tjáð sig opinberlega um þessar fregnir, sem bárust nú um klukkan 20 að íslenskum tíma, en Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmerkur, boðaði í dag sendiherra Rússlands þar í landi á sinn fund í dag. Løkke sagðist ætla að ræða sjálfsprengidróna sem fundust á flugvelli í Þýskalandi í síðasta mánuði en ráðamenn í Þýskalandi sögðu í gær að Rússar bæru ábyrgð á þeim og að um fjölþáttaárás væri að ræða. Fyrr í dag var greint frá því að þýskir rannsakendur teldu sig hafa borið kennsl á tvo menn sem grunaðir eru um að hafa reynt fjölþáttaárás á Leipzig/Halle-flugvellinum. Kaja Kallas, sem stýrir utanríkismálum ESB, sagði í morgun að árásartilraunin í Þýskalandi bæri öll einkenni ríkisstyrktrar hryðjuverkastarfsemi. Umfangsmiklar refsiaðgerðir væru til skoðunar en utanríkisráðherrar ESB eru saman komnir á Írlandi. Hún sagði rússneska sendiherra víða um Evrópu hafa verið kallaða á teppið vegna atviksins í þýskalandi og annarra mála. Danmörk Rússland Innrás Rússa í Úkraínu Ólögleg drónaumferð á evrópskum flugvöllum Hryðjuverkastarfsemi Mest lesið Líklega á yfir tvö hundruð kílómetra hraða Innlent Stúlkan frá Írlandi en búsett hér á landi Innlent Sex svín drápust eftir annað innbrot Innlent Vinnuframlag Skúla Tómasar afþakkað Innlent „Þetta er smjörklípa“ Innlent Skoða að stefna Íslandi vegna bókunar 35 Innlent Stytta gjaldskyldu og opna bílahús allan sólarhringinn Innlent Rúvarar verði einir eftir í Efstaleitinu Innlent „Óharðnaðir unglingar sem kunna ekkert á lífið“ Innlent Skúli Tómas ekki sloppinn eftir allt saman Innlent Fleiri fréttir Ætluðu að vinna skemmdarverk í Danmörku Spyr hvort breyta ætti heitinu í Trumpsund Vita hverjir drónamennirnir í Leipzig eru Úkraínumenn skiptust á skotum í Kænugarði Løkke kallar rússneska sendiherrann á teppið Útséð um að markmið Parísarsamkomulagsins náist Pútín segir Rússland vera að vinna stríðið Myrt í tilefnislausri stunguárás á Times Square Neitar að hafa myrt Charlie Kirk Átökin við Persaflóa stigmagnast á ný Munu verja hagsmuni sína á norðurslóðum „með öllum ráðum“ Bandaríkjaher hefur árásir á Íran á ný Ná ekki saman um sakhæfi Clancy Kenna Rússum um sprengidrónana á flugvellinum Sprengjur nærri spennistöð Hákon sór embættiseið Mannskæðar árásir á Kænugarð sjöttu nóttina í röð Nærri þúsund talin af í Nepal og þúsunda enn saknað Setja körlum aldurstakmark í frjósemismeðferð Glæpaforingi dæmdur fyrir morðið á Tupac Segir af sér eftir árekstra við Hegseth Hæstiréttur heimilar Trump að halda áfram með veislusalinn Íhuga fleiri árásir á Hormússund Evrópusambandið þurfi að vera meira aðlaðandi Nýr geimsjónauki á að varpa ljósi á huldukrafta alheimsins Afríkudeildin bjargaði herforingjastjórninni „Ég er konan sem kýldi hákarl í andlitið“ Staðfesta heimilisfesti jólasveinsins í Lapplandi „Þeir munu hengja mig“ „Hægriforréttindaöfl“ hafi talað minna megandi inn á nei Sjá meira