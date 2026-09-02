Erlent

Ætluðu að vinna skemmdar­verk í Dan­mörku

Agnar Már Másson skrifar
Danska leyniþjónustan segist hafa afhjúpað „konkret“ áætlanir um fyrirhuguð skemmdarverk á dönskum fyrirtækjum.
Danska leyniþjónustan segist hafa afhjúpað „konkret“ áætlanir um fyrirhuguð skemmdarverk á dönskum fyrirtækjum. Samsett Mynd

Danska leyniþjónustan segist hafa komið upp um áform rússneskra stjórnvalda um að vinna skemmdarverk á dönskum varnarmálafyrirtækjum. Rússar eru sagðir setja sig í samband við danska ríkisborgara og reyna að fá þá til að taka myndir af tilteknum fyrirtækjum.

Emil Græsholm, yfirmaður hjá leyniþjónustu dönsku lögreglunnar (PET), segir þetta við dagblaðið Berlingske, en fjöldi danskra miðla hefur greint frá málinu í kvöld með vísan í dagblaðið.

Rússar eru sagðir hafa haft ákveðin fyrirtæki í sigtinu, aðallega fyrirtæki á sviði varnarmála sem kynnu að tengjast hernaðaraðstoð Dana við Úkraínu. Hugsanlega hafi þeir haft íkveikju í huga, að því er fram kemur í frétt Berlingske.

„Þetta eru svo áþreifanlegar (d. konkret) útnefningar [á fyrirtækjum] og undirbúningur að við teljum nauðsynlegt að koma þeim skilaboðum á framfæri að þetta sé ógn sem beri að taka alvarlega,“ segir Græsholm við Berlingske.

Þá er haft eftir lögreglunni í umfjöllun Berlingske að nokkur dæmi séu um að Rússar hafi reynt að fá almenna Dani til liðs við sig.

Þeir hafi haft samband við danska ríkisborgara í gegnum Telegram, tölvuleiki eða aðra samfélagsmiðla. Þar hafi þeir verið fengnir til að sinna því sem virtust „saklaus“ verkefni, eins og að taka myndir af fyrirtækjum. 

Dansk industri, samtök iðnaðarins í Danmörku, segjast í yfirlýsingu líta þetta alvarlegum augum.

Nýbúinn að kalla Rússann á teppið

Ráðamenn í Danmörku hafa ekki tjáð sig opinberlega um þessar fregnir, sem bárust nú um klukkan 20 að íslenskum tíma, en Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmerkur, boðaði í dag sendiherra Rússlands þar í landi á sinn fund í dag. 

Løkke sagðist ætla að ræða sjálfsprengidróna sem fundust á flugvelli í Þýskalandi í síðasta mánuði en ráðamenn í Þýskalandi sögðu í gær að Rússar bæru ábyrgð á þeim og að um fjölþáttaárás væri að ræða.

Fyrr í dag var greint frá því að þýskir rannsakendur teldu sig hafa borið kennsl á tvo menn sem grunaðir eru um að hafa reynt fjölþáttaárás á Leipzig/Halle-flugvellinum.

Kaja Kallas, sem stýrir utanríkismálum ESB, sagði í morgun að árásartilraunin í Þýskalandi bæri öll einkenni ríkisstyrktrar hryðjuverkastarfsemi. Umfangsmiklar refsiaðgerðir væru til skoðunar en utanríkisráðherrar ESB eru saman komnir á Írlandi.

Hún sagði rússneska sendiherra víða um Evrópu hafa verið kallaða á teppið vegna atviksins í þýskalandi og annarra mála.

Danmörk Rússland Innrás Rússa í Úkraínu Ólögleg drónaumferð á evrópskum flugvöllum Hryðjuverkastarfsemi

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið