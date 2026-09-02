Guðni Eiríksson: ,,Við spilum fyrir þetta fólk og munum alltaf gera það” Andri Broddason skrifar 2. september 2026 19:17 Guðni Eiríksson, þjálfari FH er ánægður að FH komst áfram. Pawel/Vísir Guðni Eiríksson, þjálfari FH, viðurkenndi að það hefði tekið á taugarnar að fylgjast með liði sínu tryggja sér sæti í næstu umferð Evrópubikarsins. FH tapaði síðari leiknum gegn Apollon 1–0 en vann einvígið 2–1 samanlagt. „Mér fannst erfitt að horfa á leikinn. Það var mikil spenna í honum frá upphafi til enda,“ sagði Guðni eftir leik. Apollon skoraði eina mark leiksins strax á 9. mínútu og minnkaði þar með forskot FH í einvíginu niður í eitt mark. „Við fengum mark á okkur snemma og það var alls ekki gott. Eftir það þurftum við að halda í þessa aumu forystu í langan tíma. En gott og blessað, það skiptir engu máli núna. Við héldum þetta út, unnum einvígið og komum klúbbnum áfram í næstu umferð.“ Guðni sagði leikáætlun FH bæði hafa gengið upp og mistekist, eftir því hvernig litið væri á málið. „Já og nei. Hún gekk ekki upp að því leyti að við skoruðum ekki, en hún gekk upp að því leyti að við unnum einvígið og komum FH áfram í næstu umferð.“ „Við höfum dregið mikinn lærdóm af sumrinu og það er sömuleiðis dýrmæt reynsla fyrir okkur að spila leik af þessari stærðargráðu. Við erum yngsta liðið í þessari Evrópukeppni. Þarna voru mjög ungir leikmenn að mæta fullorðnum konum og spennustigið var eðlilega hátt. Átta leikmenn sem spiluðu í dag voru að spila með ÍH í 2. deild fyrir aðeins tveimur árum.“ Næsta verkefni FH er deildarleikur á sunnudaginn og sagði Guðni að nú tæki við endurheimt. Hann viðurkenndi þó að hugurinn leitaði einnig að næsta Evrópuverkefni. „Það er leikur á sunnudaginn og það er næsta verkefni. Nú þurfum við fyrst og fremst að endurheimta. Við erum þó að sjálfsögðu mjög spennt fyrir drættinum og því að sjá hvað tekur við í Evrópu.“ Að lokum þakkaði Guðni stuðningsmönnum FH fyrir að fjölmenna í Kaplakrika og styðja liðið áfram. „Við erum ógeðslega þakklát fyrir stuðninginn sem við fengum hér í dag. Það voru rúmlega 500 FH-hjörtu í stúkunni. Við spilum fyrir þetta fólk og munum alltaf gera það.“ Íslenski boltinn FH Evrópubikar kvenna í fótbolta Mest lesið Brot Sveins Gísla það ljótt að ekki var hægt að endursýna Íslenski boltinn Ódýrast að æfa með Þór en dýrast hjá Fram Sport Tiger missir bílprófið í fimm ár Sport Romo játar sök og segist eiga við vanda að stríða Sport Stóðst læknisskoðun og stakk svo af Enski boltinn Uppgjörið: FH-Apollon 1-0 | Evrópudraumur Hafnfirðinga heldur áfram Fótbolti Lögreglan hafði afskipti af Víkingum Íslenski boltinn Ummæli Arons ekki svaraverð: „Ekki mikið vit í því sem hann er búinn að vera segja“ Íslenski boltinn Liverpool hringdi svo hann sagði nei við Chelsea Enski boltinn Allt teymi Heimis framlengir Fótbolti Fleiri fréttir Guðni Eiríksson: ,,Við spilum fyrir þetta fólk og munum alltaf gera það” „Eins og þeir hafi bara engan áhuga á að vera þarna“ Draumurinn að rætast Brot Sveins Gísla það ljótt að ekki var hægt að endursýna Lögreglan hafði afskipti af Víkingum Myndaveisla: Á fimmta þúsund manns á stórleik KR og Víkings „Það er hrikalegt að sjá þetta“ „Í gær var ég að æfa nákvæmlega sama skot“ Ummæli Arons ekki svaraverð: „Ekki mikið vit í því sem hann er búinn að vera segja“ „Gæti óskað þeim til hamingju með titilinn núna“ Mörkin úr stórslag KR og Víkings í lýsingu Gumma Ben Sveinn Gísli braut bein í toppslagnum KR - Víkingur 1-1| Hjartahnoð Arnórs Ingva á síðustu stundu Söngur og gleði hjá KR-ingum fyrir leik Slær Aron markametið í kvöld? „Þetta er síðasti séns fyrir KR-inga“ Ekki eitthvað sem Víkingur stendur fyrir Framkvæmdastjórinn þrífur upp skemmdarverkin Skemmdarverk unnin á KR-vellinum Allt klárt á Meistaravöllum fyrir pallaleikinn í kvöld Sjáðu Stjörnuna klára Blika Uppgjörið: Breiðablik - Stjarnan 0-2 | Stjarnan sótti þrjú stig í Kópavog Sjáðu geggjað mark Kristófers og öll hin úr Bestu Af Skaganum til Lyngby „Sköpuðum færi eftir færi allan leikinn“ „Stálheppnir að ná í þetta stig“ Sjáðu Frederik refsað grimmilega fyrir töf Uppgjörið: Valur - ÍA 2-2 | Baldvin jafnaði metin fyrir Skagamenn á síðustu stundu Vöktu aðdáun Margrétar Láru: Sigruðust á krabbameini og elska fótbolta „Veit að það á enginn séns í mig í þessari deild“ Sjá meira