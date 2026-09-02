Íslenski boltinn

Guðni Ei­ríks­son: ,,Við spilum fyrir þetta fólk og munum alltaf gera það”

Andri Broddason skrifar
Guðni Eiríksson, þjálfari FH er ánægður að FH komst áfram.
Guðni Eiríksson, þjálfari FH er ánægður að FH komst áfram. Pawel/Vísir

Guðni Eiríksson, þjálfari FH, viðurkenndi að það hefði tekið á taugarnar að fylgjast með liði sínu tryggja sér sæti í næstu umferð Evrópubikarsins. FH tapaði síðari leiknum gegn Apollon 1–0 en vann einvígið 2–1 samanlagt.

„Mér fannst erfitt að horfa á leikinn. Það var mikil spenna í honum frá upphafi til enda,“ sagði Guðni eftir leik.

Apollon skoraði eina mark leiksins strax á 9. mínútu og minnkaði þar með forskot FH í einvíginu niður í eitt mark.

„Við fengum mark á okkur snemma og það var alls ekki gott. Eftir það þurftum við að halda í þessa aumu forystu í langan tíma. En gott og blessað, það skiptir engu máli núna. Við héldum þetta út, unnum einvígið og komum klúbbnum áfram í næstu umferð.“

Guðni sagði leikáætlun FH bæði hafa gengið upp og mistekist, eftir því hvernig litið væri á málið.

„Já og nei. Hún gekk ekki upp að því leyti að við skoruðum ekki, en hún gekk upp að því leyti að við unnum einvígið og komum FH áfram í næstu umferð.“

„Við höfum dregið mikinn lærdóm af sumrinu og það er sömuleiðis dýrmæt reynsla fyrir okkur að spila leik af þessari stærðargráðu. Við erum yngsta liðið í þessari Evrópukeppni. Þarna voru mjög ungir leikmenn að mæta fullorðnum konum og spennustigið var eðlilega hátt. Átta leikmenn sem spiluðu í dag voru að spila með ÍH í 2. deild fyrir aðeins tveimur árum.“

Næsta verkefni FH er deildarleikur á sunnudaginn og sagði Guðni að nú tæki við endurheimt. Hann viðurkenndi þó að hugurinn leitaði einnig að næsta Evrópuverkefni.

„Það er leikur á sunnudaginn og það er næsta verkefni. Nú þurfum við fyrst og fremst að endurheimta. Við erum þó að sjálfsögðu mjög spennt fyrir drættinum og því að sjá hvað tekur við í Evrópu.“

Að lokum þakkaði Guðni stuðningsmönnum FH fyrir að fjölmenna í Kaplakrika og styðja liðið áfram.

„Við erum ógeðslega þakklát fyrir stuðninginn sem við fengum hér í dag. Það voru rúmlega 500 FH-hjörtu í stúkunni. Við spilum fyrir þetta fólk og munum alltaf gera það.“

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