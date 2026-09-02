Sveinn Gísli Þorkelsson, leikmaður Víkinga, handleggsbrotnaði skelfilega í leik KR og Víkinga í Vesturbænum í gærkvöldi.
Um var að ræða mjög ljótt opið beinbrot og þótti starfsmönnum Sýnar Sport ekki smekklegt að endursýna. Um var að ræða opið beinbrot og fylgdi því töluvert blóð.
Fréttastofa hefur rætt við Svein í morgun og er hann á leiðinni í aðgerð. Tímabilið er að öllum líkindum búið hjá honum en hann bar sig merkilega vel þegar hann gekk sjálfur af velli í gærkvöldi.
Stórleikurinn fór 1-1 í 21. umferð Bestu-deildar karla í gærkvöldi og héldu Víkingar í átta stiga forskot á toppnum í deildinni.