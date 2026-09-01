„Ég finn virkilega mikið til með honum,“ sagði Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, eftir að enn einn leikmanna hans meiddist í kvöld þegar Sveinn Gísli Þorkelsson handleggsbrotnaði í stórleiknum gegn KR.
Sveinn Gísli var í skallaeinvígi og lenti illa á jörðinni, undir lok leiks, eftir að hafa leyst hlutverk sitt frábærlega í miðri vörn Víkinga sem voru að selja miðvörðinn Gunnar Vatnhamar til Danmerkur.
„Þetta er hrikalegt. Sérstaklega fyrir Svein Gísla sem spilaði nánast óaðfinnanlega fyrir okkur í dag. Frábær fyrir okkur. Ég finn virkilega til með honum, farandi inn í þessa períódu. Hrikalegt að sjá þetta. Þetta setur ljótan blett á þennan leik,“ sagði Sölvi en þetta er síður en svo í fyrsta sinn sem hann missir út mann í sumar.
„Áfram gakk. Við höldum áfram. Við erum búnir að lenda í meiðslum í sumar og margir góðir leikmenn dottið út. En það kemur maður í manns stað og við erum með sterka leikmenn sem eru tilbúnir að stíga inn fyrir þá sem detta út. Við höldum áfram okkar striki,“ sagði Sölvi.
Allt viðtalið við hann má sjá hér að ofan en þar svarar Sölvi meðal annars ummælum Arons Sigurðarsonar, fyrirliða KR, um að Víkingsliðið sé bensínlaust og rétt hökti áfram.
„Við sýndum mikinn styrk með því að koma til baka og ná okkur í stigið. Halda okkur fyrir ofan Fram. Við megum ekki gleyma að Fram er þarna líka og akkúrat núna er Fram keppinautur okkar,“ sagði Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, eftir 1-1 jafnteflið í toppslagnum við Víkinga í kvöld.
Ármann Ingi Finnbogason skoraði stórkostlegt mark fyrir Víkinga gegn KR í kvöld og þó að það hafi ekki dugað til sigurs átti hann sinn þátt í því að nú eru Víkingar með átta stiga forskot á toppi Bestu deildarinnar.
KR og ríkjandi Íslandsmeistarar Víkings Reykjavíkur gerðu 1-1 jafntefli í mögnuðum leik þar sem að dramatíkin var allsráðandi undir lokin. Ármann Ingi Finnbogason virtist hafa tryggt Víkingum dýrmætan sigur með marki úr efstu hillu í uppbótartíma en mark frá Arnóri Ingva Traustasyni á lokasekúndu leiksins tryggði KR eitt stig. Enn munar átta stigum á milli liðanna. Nánari umfjöllun um leikinn sem og viðtöl frá Meistaravöllum birtast hér á Vísi seinna í kvöld.