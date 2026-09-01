Íslenski boltinn

Söngur og gleði hjá KR-ingum fyrir leik

Henry Birgir Gunnarsson skrifar
Stuðningsmaður KR númer eitt, Bóas, verður örugglega á svæðinu.
Stuðningsmaður KR númer eitt, Bóas, verður örugglega á svæðinu. vísir/guðmundur

Stærsti leikur tímabilsins í Bestu deild karla til þessa fer fram að Meistaravöllum í Vesturbæ Reykjavíkur klukkan 17.30. Vísir tók púlsinn á stemningunni fyrir leik.

Búast má við um þrjú þúsund manns að Meistaravöllum í kvöld og mikilli stemningu á þessum leik sem beðið er með mikilli eftirvæntingu.

Þá er spurning hversu mikil áhrif skemmdarverk sem unnin voru á vellinum í nótt hafi á nálgun liða í kvöld. Hvort það kveiki í mönnum, en þau verða vafalaust til umræðu.

Valur Páll Eiríksson var í Vesturbænum og spjallaði við hressa stuðningsmenn.

Klippa: Stemning hjá KR-ingum

Beina útsendingu frá stemningunni í Vesturbænum má sjá í spilaranum en hún hefst um klukkan 16.30.

Leikur KR og Víkings hefst klukkan 17.30 og verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland. Bein útsending hefst klukkan 17.10.

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