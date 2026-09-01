Söngur og gleði hjá KR-ingum fyrir leik

Stærsti leikur tímabilsins í Bestu deild karla til þessa fer fram að Meistaravöllum í Vesturbæ Reykjavíkur klukkan 17.30. Vísir tók púlsinn á stemningunni fyrir leik.
Búast má við um þrjú þúsund manns að Meistaravöllum í kvöld og mikilli stemningu á þessum leik sem beðið er með mikilli eftirvæntingu.
Þá er spurning hversu mikil áhrif skemmdarverk sem unnin voru á vellinum í nótt hafi á nálgun liða í kvöld. Hvort það kveiki í mönnum, en þau verða vafalaust til umræðu.
Valur Páll Eiríksson var í Vesturbænum og spjallaði við hressa stuðningsmenn.
Beina útsendingu frá stemningunni í Vesturbænum má sjá í spilaranum en hún hefst um klukkan 16.30.
Leikur KR og Víkings hefst klukkan 17.30 og verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland. Bein útsending hefst klukkan 17.10.