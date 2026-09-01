Stjórn knattspyrnudeildar Víkings harmar skemmdarverk sem unnin voru á Meistaravöllum, heimavelli KR, í aðdraganda leiks liðanna í Bestu deild karla í fótbolta síðdegis.
Allsherjar skemmdarverk blöstu við starfsfólki KR þegar það mætti vestur í bæ til vinnu í morgun. Málningu hafði verið dreift víða um stúkuna, Vikes málað á einn vegg hennar, og einnig málað á varamannaskýli félagsins.
Starfsfólk KR hefur unnið að þrifum í allan morgun þar sem Pálmi Rafn Pálmason, framkvæmdastjóri félagsins, hefur meðal annars reynt að þrífa burt rauða málningu úr stúkunni.
Stjórn knattspyrnudeildar Víkings kveðst harma uppákomuna, að hún sé ekki í samræmi við það sem Víkingar standi fyrir og að fulltrúar Víkings hafi haft samband við KR-inga strax í morgun og boðið fram aðstoð við þrif.
Yfirlýsinguna má sjá að neðan.
Stjórn knattspyrnudeildar Víkings harmar þau skemmdarverk sem unnin voru á heimavelli KR síðastliðinn sólarhring. Slík háttsemi er ekki eitthvað sem Víkingur stendur fyrir.
Knattspyrnudeild Víkings hafði strax og okkur varð kunnugt um málið samband við KR og var boðin fram aðstoð við þrif á vellinum.
Að takast á, æsa upp í mótherjanum og láta skot flakka tilheyrir allt saman leiknum en skemmdarverk eru aldrei liðin.
Með vinsemd og virðingu,
Stjórn knattspyrnudeildar Víkings