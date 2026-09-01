„KR-ingar verða að vinna þennan leik og maður er skíthræddur um það líka að við gætum séð það sama gerðist á þessu tímabili og gerðist í fyrra eftir að Víkingar duttu út úr leik í Evrópu. Að ef þeir klári þennan leik þá bara vinni þeir bara einfaldlega rest, þannig að þetta er síðasti séns fyrir KR-inga og fyrir þessa hlutlausu, að fá einhverja spennu í deildina fyrir skiptinguna góðu,“ segir Albert Brynjar Ingason sérfræðingur Sýnar Sports í hádegisfréttum Bylgjunnar fyrir stórleikinn í kvöld.
KR tekur á móti Víkingum í 21. umferð Bestu-deildarinnar en átta stigum munar á liðunum og geta KR-ingar minnkað muninn niður í fimm stig með sigri. Þá eiga liðin enn eftir að mætast einu sinni í úrslitakeppninni.
„KR-ingar geta unnið leikinn í kvöld og þá vantar líka sigur gegn Víkingum, svona smá alvöru siguryfirlýsingu inn í þetta mót. Þeir gerðu það á móti Fram en KR-ingar eru á miklu flugi. Við sáum það líka síðast þegar þessi lið mættust að Víkingar eru klókir, þeir kunna að drepa svona leikinn niður og það sem maður hefur áhyggjur af eru föstu leikatriðin. Víkingar eru gríðarlega sterkir þar og það er mikill hæðarmunur á þessum liðum og þar geta Víkingar refsað.“