Nærri þúsund talin af í Nepal og þúsunda enn saknað

Manntjón í Nepal vegna gríðarlegra flóða við landamærin að Tíbet er komið í 987 samkvæmt almannavarnayfirvöldum landsins.
Hamfarirnar áttu sér stað þann 26. ágúst en þá varð skyndiflóð og skriður í kjölfarið. Um 3.916 manns er enn saknað, þar af meira en 600 starfsmanna sem talið er að séu fastir í umfangsmiklu neti gangna við vatnsaflsvirkjanir meðfram Trishuli-ánni.
Í umfjöllun BBC segir að verkfræðingar hafi síðustu daga dælt lofti inn í göngin. Björgunarsveit hafi tekist að komast inn í ein göngin en þurft að snúa við eftir að enginn fannst þar.
Nepal reiðir sig mjög á vatnsafl og hefur um árabil unnið að uppbyggingu virkjana við ár landsins, sem renna um fjalllendi. Yfirvöld segja að að minnsta kosti 11 virkjanaverkefni, ýmist fullbyggð eða í byggingu, hafi skemmst í flóðunum.
Alþjóðlegt teymi leiðir björgunaraðgerðirnar en í því eru kínverskir og nepalskir hermenn. Sérfræðingar frá Indlandi, Kóreu og Ástralíu taka einnig þátt í aðgerðunum.
Björgunaraðgerðirnar hefðu verið „efldar“, sagði nepalski leiðtoginn Shah í Facebook-færslu seint í gær og benti á að flóðin væru „ekki venjulegur“ atburður.
„Þetta atvik sýnir að áhættan sem við stöndum frammi fyrir á Himalajasvæðinu eykst samhliða loftslagsbreytingum. Það er kominn tími til að við vekjum af meiri krafti athygli alþjóðasamfélagsins á þeim hamförum sem við verðum fyrir vegna loftslagsbreytinga,“ skrifaði Shah í færslunni.
Í frétt BBC segir að aðeins hafi tekist að bera kennsl á um fjögur prósent þeirra sem hafa fundist. Opinber tala látinna Tíbetmegin er 16 og 546 er saknað, samkvæmt kínverskum ríkisfjölmiðlum.
Í frétt BBC segir að myndefni af flóðunum hafi verið undir mikilli ritskoðun í Kína. Kínversk yfirvöld hafi beitt fólk „stjórnsýsluviðurlögum“ sem geta falið í sér áminningar, sektir eða skammvinnar handtökur vegna vangaveltna á netinu um að mannfallið sé mun meira en opinberar tölur gefa til kynna.
Ýmis líkindi eru á milli aðstæðna sem virðast hafa valdið mannskæðu skyndiflóði í Nepal og Tíbet og á Íslandi þó að umhverfið sé gerólíkt. Íslenskur jarðfræðingur segir að stórar flóðbygjur geti komið úr jökullónum ef skriður falla í þau.
Að minnsta kosti 359 eru dánir og rúmlega níu hundruð er saknað eftir skyndiflóð og skriður í Nepal í gær. Svipað ástand er í Tíbet þar sem hundraða er enn saknað. Að minnsta kosti sjö hundruð erlendir ferðamenn eru meðal þeirra sem er saknað.
Yfir 1.500 er saknað eftir að jökulhrun olli skyndiflóði á landamærum Nepal og Tíbet. Svæðið er vinsælt meðal göngufólks og pílagríma og meirihluti þeirra sem saknað er eru ferðamenn.