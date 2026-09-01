Erlent

Nærri þúsund talin af í Nepal og þúsunda enn saknað

Lovísa Arnardóttir skrifar
Gríðarleg sorg ríkir í Nepal.
Gríðarleg sorg ríkir í Nepal. Vísir/EPA

Manntjón í Nepal vegna gríðarlegra flóða við landamærin að Tíbet er komið í 987 samkvæmt almannavarnayfirvöldum landsins.

Hamfarirnar áttu sér stað þann 26. ágúst en þá varð skyndiflóð og skriður í kjölfarið. Um 3.916 manns er enn saknað, þar af meira en 600 starfsmanna sem talið er að séu fastir í umfangsmiklu neti gangna við vatnsaflsvirkjanir meðfram Trishuli-ánni.

Í umfjöllun BBC segir að verkfræðingar hafi síðustu daga dælt lofti inn í göngin. Björgunarsveit hafi tekist að komast inn í ein göngin en þurft að snúa við eftir að enginn fannst þar.

Nepal reiðir sig mjög á vatnsafl og hefur um árabil unnið að uppbyggingu virkjana við ár landsins, sem renna um fjalllendi. Yfirvöld segja að að minnsta kosti 11 virkjanaverkefni, ýmist fullbyggð eða í byggingu, hafi skemmst í flóðunum.

Enn er verið að leita fólks sem lendi undir flóðum og skriðum.Vísir/EPA

Alþjóðlegt teymi leiðir björgunaraðgerðirnar en í því eru kínverskir og nepalskir hermenn. Sérfræðingar frá Indlandi, Kóreu og Ástralíu taka einnig þátt í aðgerðunum.

Björgunaraðgerðirnar hefðu verið „efldar“, sagði nepalski leiðtoginn Shah í Facebook-færslu seint í gær og benti á að flóðin væru „ekki venjulegur“ atburður.

„Þetta atvik sýnir að áhættan sem við stöndum frammi fyrir á Himalajasvæðinu eykst samhliða loftslagsbreytingum. Það er kominn tími til að við vekjum af meiri krafti athygli alþjóðasamfélagsins á þeim hamförum sem við verðum fyrir vegna loftslagsbreytinga,“ skrifaði Shah í færslunni.

Í frétt BBC segir að aðeins hafi tekist að bera kennsl á um fjögur prósent þeirra sem hafa fundist. Opinber tala látinna Tíbetmegin er 16 og 546 er saknað, samkvæmt kínverskum ríkisfjölmiðlum.

Í frétt BBC segir að myndefni af flóðunum hafi verið undir mikilli ritskoðun í Kína. Kínversk yfirvöld hafi beitt fólk „stjórnsýsluviðurlögum“ sem geta falið í sér áminningar, sektir eða skammvinnar handtökur vegna vangaveltna á netinu um að mannfallið sé mun meira en opinberar tölur gefa til kynna.

Nepal Tíbet Kína

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