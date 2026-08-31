Óttast um þúsund manns sem fastir eru í göngum í Nepal

Tala látinna í Nepal hækkar sífellt og er yfir fjögur þúsund manns saknað eftir hamfaraflóðin í síðustu viku. Þá er yfir fimm hundruð manns enn saknað í Tíbet og líkurnar á að finna fólk á lífi dvína eftir því sem tímanum líður.
Heilu byggðirnar voru þurrkaðar út í flóðunum og skriðunum sem fylgdu þeim í kjölfarið. Flóðin byrjuðu í Himalæjafjöllum, Tíbetmegin, á jökulhruni, þar sem stór jökull féll og kom flóðunum og skriðunum af stað.
Samkvæmt breska ríkisútvarpinu BBC hefur er tala látinna nú komin yfir níu hundruð sem er umtalsvert meira en áður var talið. Þá er 4.247 manns saknað og þar af eru 3.655 nepalskir ríkisborgarar en 592 erlendir.
Á meðal þeirra sem saknað er eru um þúsund starfsmenn vatnsaflsvirkjana sem voru við störf þegar flóðin féllu en talið er að margir séu fastir í göngum virkjananna og reynir björgunarfólk nú að komast inn í göngin. Um helgina komu björgunarmenn til Nepal frá Kína og Indlandi sem sérhæfðir eru í leit í göngum.
Talsmaður tíbetska hersins segir björgunaraðgerðina afar krefjandi þar sem jarðvegur hafi lokað göngunum og að áhersla verði lögð á að opna þau sem fyrst. Talið er að flóðin hafi skemmt að minnsta kosti tólf virkjanir á svæðinu.
Þá eyðilögðust tugir skóla þegar þeim skolaði burt í flóðunum en skólastjóri í einum skóla í Nepal rýmdi bygginguna örskömmu áður en flóðið skall á skólabyggingunni. Hafði hann þá fengið viðvaranir frá fólki sem statt var á svæðum ofar í dalnum. Talið er að ákvörðun hans hafi bjargað lífi 1.600 manns.
Jafnframt greinir BBC frá því að unnið sé að því að bera kennsl á látna og eru tekin DNA sýni sem síðan verða borin saman við sýni úr fjölskyldumeðlimum síðar. Nærri tvö hundruð manns voru bornir til grafar í Nepal í gær og til stendur að jarðsetja um sjötíu til viðbótar í dag.
Samkvæmt sænska ríkismiðlinum SVT hafa stjórnvöld fengið gagnrýni þar sem margir vilja meina að björgunaraðgerðir taki langan tíma. Meðal annars á herinn í Nepal að hafa átt í vandræðum með hitamyndavélar í drónum sem notaðir eru til að finna fólk á lífi.
Líkurnar á því að finna fólk á lífi dvína eftir því sem tíminn líður en enn eru bundnar vonir við að fólk sé á lífi í útjaðrinum á því svæði sem flóðin fóru yfir.