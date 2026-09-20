Ríkið hafði betur gegn hjónunum Ingu Dóru Sigurðardóttur og Berki Arnviðarsyni í Landsrétti. Málið varðar 2,5 prósenta skattaálag sem hjónunum var gert að greiða þegar þau fluttu heimilisfestu fyrirtækis síns frá Danmörku til Íslands afturvirkt. Þau fá 23 milljóna króna álagið ekki endurgreitt.
Landsréttur staðfesti í vikunni ákvörðun héraðsdóms, sem hafði sýknað ríkið í málinu.
Inga og Börkur áttu hlut í félaginu Arctic Technology ApS og greiddu sér arð úr félaginu árin 2019 og 2020 sem samtals nam um 6,2 milljörðum króna. Félagið hafði á þessum tíma skattalega heimilisfestu í Danmörku og því greiddu greiddu þau 15 prósenta skatt í Danmörku og 7 prósenta skatt á Íslandi, samtals 22 prósent í samræmi við ákvæði Norðurlandasamnings sem á að koma í veg fyrir tvísköttun.
Inga Dóra, sem var á þeim tíma stærðfræðikennari við Verzlunarskólann, var skattadrottning Íslands árið 2020, samkvæmt tekjublaði Stundarinnar, þar sem þau Börkur höfðu hagnast um tæpa tvo milljarða króna á sölu á hlutabréfum í danska fyrirtækinu ChemoMetec. Áætlaðar árstekjur hennar það ár voru 1.995 milljónir króna en tekjur Barkar af sölunni voru jafnframt skráðar á hana.
Endurskoðandi þeirra í Danmörku mat árið 2021 að Arctic Technology væri skylt að hafa skattalega heimilisfestu á Íslandi enda væru eigendur og framkvæmdastjórar félagsins búsettir á Íslandi. Létu þau breyta skráningunni en Ríkisskattstjóri rakti þá að í reynd hefði skattaleg heimilisfesta fyrirtækisins verið hér á landi frá árinu 2006. Þau höfðu átt hlut í félaginu f
Ekki er skylt að úrskurða skattalega heimilisfesti lengra en sex ár aftur í tímann og af þessum sökum var skattaleg heimilisfesti félagsins ákvörðuð hér á landi afturvirkt frá 1. janúar 2016. Danska ríkið endurgreiddi hjónunum 15 prósenta skattinn og þau greiddu hann til Íslands í staðinn árið 2023.
Aftur á móti lagði Ríkisskattstjóri 2,5 prósenta álag ofan á skattgreiðsluna, sem nam þá alls um 23 milljónum króna, en hjónin sögðu það ekki eiga við þar sem þau hefðu borgað rétt á sínum tíma miðað við þær upplýsingar sem lágu fyrir.
Landsréttur taldi að álagið væri í raun verðbætur þar sem ríkið þyrfti að fá skattinn á sama raunvirði og ef hann hefði verið greiddur strax. Þar sem þrjú til fjögur ár hefðu liðið frá ársgreiðslunni væri eðlilegt að álag kæmi til.
Hjónin bentu einnig á samskipti við starfsmann skattsins sem hafði sagt þeim að breytingarnar myndu ekki fela í sér „aukakostnað“. Dómurinn sagði að hann hefði átt við annað, þyngra álag og þótt orðalagið hafi verið óheppilegt hafi hjónin, sem hafi haft sérfræðinga til aðstoðar, ekki getað treyst á að álagið félli niður.
Hjónin fengu því álagið ekki endurgreitt en þeim var einnig gert að greiða 800 þúsund krónur í málskostnað ríkisins fyrir Landsrétti.