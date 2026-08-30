Tugir skólabygginga voru eyðilagðar og skoluðust burt þegar skyndiflóð og skriður ruddust niður fjalladali í Nepal og Tíbet þann 26. ágúst en þúsunda er enn þá saknað og tala látinna fer hækkandi. Skólastjóri í Nepal rýmdi skólann og skipaði um níu hundruð börnum að færa sig á hærra svæði örskömmu áður en flóðið skall á skólabyggingunni.
Rajendra Dawadi, skólastjóri Tribhuvan Trishuli-skólans í Nuwakot, skipaði nemendum að fara á hærra svæði örfáum mínútum áður en mannskætt skyndiflóð jafnaði skólabygginguna við jörðu. Hann hafði þá fengið viðvaranir frá fólki sem var á svæðum ofar í dalnum um umfang flóðsins sem stefndi á þau.
Fjallað hefur verið um björgunina í fjölda miðla en í viðtali við blaðamann breska ríkisútvarpsins (BBC) staðfesti Dawadi að hann hafi ákveðið að grípa strax til rýmingar en um eitt þúsund og sex hundruð nemendur stunda nám í skólanum.
„Jafnvel þótt flóðið hefði ekki komið, þá hefði það bara verið einn dagur af kennslu,“ er haft eftir honum í umfjöllun BBC. Hann hafi einnig lýst því hvernig hann fylgdist með heimavistarbyggingu, um hundrað metra frá ánni, hverfa í vatnsflaumnum á meðan hann skipaði krökkunum að færa sig ofar.
„Ef við hefðum tekið ákvörðunina tíu mínútum seinna, þá gætum við öll, bæði nemendur og ég, ekki talað við ykkur í dag“
„Ef við hefðum tekið ákvörðunina tíu mínútum seinna, þá gætum við öll, bæði nemendur og ég, ekki talað við ykkur í dag“
Haft er eftir einum nemanda að ákvörðun Dawadis hefði bjargað lífi þeirra og að hún, hin sextán ára gamla Yunisha, og vinir hennar hefðu sloppið naumlega við það að láta lífið í flóðinu.
Þá lýsti hún því hvernig börnin hlupu upp drullugan stíg til að komast undan þegar vatn og brak flæddu yfir bæinn.
Í Dhading, einu af þeim svæðum sem urðu verst úti í flóðunum, lifði hópur skólabarna hamfarirnar af þegar þau yfirgáfu kennslustofuna sína til að fara í hádegismat, er fram kemur í frétt BBC.
Meira en þrjú þúsund og sjö hundruð manns hafi verið bjargað í Nepal hingað til en í yfirlýsingu sem var gefin út af yfirvöldum í dag hafi sagt að ekki hefði náðst í ríflega tvö þúsund og fimm hundruð manns, þar af fimm hundruð níutíu og tvo útlendinga. Það færði uppfærða tölu látinna upp í sjö hundruð, áttatíu og einn.