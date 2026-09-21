Lögreglu barst tilkynning um glæfralegan akstur bifhjóls í Mosfellsbæ í gær. Ungur ökumaður ók þar um á rafmagnskrossara, ekki með skráningarnúmer. Því mátti hann ekki aka á akbraut. Lögregla stöðvaði akstur hans en hann var ekki með aldur til að vera í umferðinni. Foreldrar komu og sóttu hann á vettvang.
Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Þar er fjallað um verkefni lögreglu frá klukkan fimm í gær til klukkan fimm í nótt.
Tilkynnt var um „aðfinnsluvert háttarlag einstaklings á sólbaðsstofu“ í hverfi 108. Ekki kemur fram hvernig það mál var leyst. Þá var tilkynnt um „afbrigðilega hegðun einstaklinga“ í sama hverfi en það reyndist saklaus skemmtun ungra pilta. Þeir báðust afsökunar og allir héldu sáttir sína leið.
Nokkuð var um hávaðaútköll og barst tilkynning um innbrot í heimahús í Garðabæ.
Ökumaður var sviptur réttindum á staðnum eftir að hann var tekinn á 96 kílómetra hraða þar sem leyfilegur hámarkshraði var fjörutíu.