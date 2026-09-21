Innlent

Barn á raf­magn­s­krossara sótt af for­eldrum sínum

Bjarki Sigurðsson skrifar
Ekki kemur fram hversu gamalt barnið var fyrir utan það að það hafði ekki aldur til að vera með bílpróf, sem sagt yngra en sautján ára.
Ekki kemur fram hversu gamalt barnið var fyrir utan það að það hafði ekki aldur til að vera með bílpróf, sem sagt yngra en sautján ára. Getty/Poly Fei

Lögreglu barst tilkynning um glæfralegan akstur bifhjóls í Mosfellsbæ í gær. Ungur ökumaður ók þar um á rafmagnskrossara, ekki með skráningarnúmer. Því mátti hann ekki aka á akbraut. Lögregla stöðvaði akstur hans en hann var ekki með aldur til að vera í umferðinni. Foreldrar komu og sóttu hann á vettvang. 

Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Þar er fjallað um verkefni lögreglu frá klukkan fimm í gær til klukkan fimm í nótt. 

Tilkynnt var um „aðfinnsluvert háttarlag einstaklings á sólbaðsstofu“ í hverfi 108. Ekki kemur fram hvernig það mál var leyst. Þá var tilkynnt um „afbrigðilega hegðun einstaklinga“ í sama hverfi en það reyndist saklaus skemmtun ungra pilta. Þeir báðust afsökunar og allir héldu sáttir sína leið. 

Nokkuð var um hávaðaútköll og barst tilkynning um innbrot í heimahús í Garðabæ. 

Ökumaður var sviptur réttindum á staðnum eftir að hann var tekinn á 96 kílómetra hraða þar sem leyfilegur hámarkshraði var fjörutíu. 

Lögreglumál Umferðaröryggi Mosfellsbær Garðabær

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið