Sjáðu Stjörnuna klára Blika

Stjarnan vann 2-0 útisigur á Breiðabliki á Eikarvellinum í Kópavogi í 21. umferð Bestu deildar karla í fótbolta í gærkvöld.
Uppaldi Blikinn Guðmundur Kristjánsson kom Stjörnunni yfir eftir hornspyrnu annars fyrrverandi Blika, Benedikts Waren til að koma Garðbæingum yfir.
Birnir Snær Ingason kom Stjörnunni svo 2-0 yfir í fyrri hálfleik eftir góðan sprett Örvars Eggertssonar. Þar við sat og Stjarnan vann 2-0 sigur á heillum horfnu Blikaliði.
Mörkin má sjá í spilaranum.
21. umferðin klárast síðar í dag þegar KR mætir Víkingi í toppslag deildarinnar klukkan 17:30. Leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland.