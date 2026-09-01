Íslenski boltinn

Sjáðu Stjörnuna klára Blika

Valur Páll Eiríksson skrifar
Stjörnumenn gátu fagnað í gær.
Stjörnumenn gátu fagnað í gær. Guðmundur/Vísir

Stjarnan vann 2-0 útisigur á Breiðabliki á Eikarvellinum í Kópavogi í 21. umferð Bestu deildar karla í fótbolta í gærkvöld.

Uppaldi Blikinn Guðmundur Kristjánsson kom Stjörnunni yfir eftir hornspyrnu annars fyrrverandi Blika, Benedikts Waren til að koma Garðbæingum yfir.

Birnir Snær Ingason kom Stjörnunni svo 2-0 yfir í fyrri hálfleik eftir góðan sprett Örvars Eggertssonar. Þar við sat og Stjarnan vann 2-0 sigur á heillum horfnu Blikaliði.

Klippa: Breiðablik 0-2 Stjarnan

Mörkin má sjá í spilaranum.

21. umferðin klárast síðar í dag þegar KR mætir Víkingi í toppslag deildarinnar klukkan 17:30. Leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland.

Stjarnan Besta deild karla Breiðablik

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið