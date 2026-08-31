Engin félög hafa skipt jafn mörgum leikmönnum á milli sín í ensku úrvalsdeildinni síðustu fjögur ár heldur en Aston Villa og Chelsea. Unai Emery, þjálfari Aston Villa, þvertekur þó fyrir að sambandið snúist um eitthvað annað en peninga.
Mikið af leikmönnum hafa farið milli Aston Villa og Chelsea síðustu ár en Emiliano Martinez var áttundi leikmaðurinn á fjórum árum til þess að fara milli þessara liða. Hann gekk til liðs við Chelsea frá Aston Villa um helgina og fór beint í byrjunarlið Chelsea.
Unai Emery lagði áherslu á það í viðtali að sambandið milli liðanna væri ekkert sérstakt.
„Við viljum drepa þá og þeir vilja drepa okkur. Við höfum góða leikmenn og við getum keypt leikmenn frá þeim. Þetta samband er ekkert sérstakt, aðeins samband um peninga og leikmenn.“
Eftir að nýir eigendur tóku við Chelsea byrjaði félagið að sækja ýmsa leikmenn frá Aston Villa. Árið 2022 fékk Chelsea Carney Chukwuemeka frá Villa og urðu skiptin fleiri næstu ár á eftir. Í sumar hafa fjórir leikmenn farið milli liðanna sem má teljast frekar mikið.
Stærstu félagsskiptin milli liðanna voru þegar Morgan Rogers fór til Chelsea fyrir 117 milljónir punda. Einnig, eins og áður sagði, fór Emiliano Martinez til Chelsea um helgina. Alejandro Garnacho fór til Aston Villa að láni og Nicolas Jackson var keyptur til Villa.
Síðan árið 2022 hefur Chlesea borgað Aston Villa 163,5 milljónir punda og Aston Villa borgað Chelsea 102,5 milljónir á móti.
Þessi miklu viðskipti milli félaga hafa vakið upp ákveðnar spurningar um hvort félögin séu að vinna saman við að hagræða bókhaldinu svo það standist reglur. Það er þó ekkert sem bendir til þess að það sé í gangi.