Man. City kaupir brasilískan vængmann

Man. City styrkti sitt lið í dag er félagið gekk frá kaupum á Brasilíumanninum Allan Elias.
Sá kemur frá Palmeiras og kostaði City rúmlega 34 milljónir punda.
Allan er ætlað að fylla skarðið sem Savio skilur eftir sig hjá félaginu. Savio fór til Tottenham á 75 milljónir punda.
Allan skoraði níu mörk og gaf tólf stoðsendingar í 96 leikjum fyrir Palmeiras.
„Þetta er súrrealískt fyrir mig. Að hafa samið við félag eins og Man. City er mín stærsta stund í lífinu,“ sagði Allan sem er 22 ára gamall og skrifaði undir fimm ára samning.
City er þar með búið að eyða 230 milljónum punda í leikmenn í sumar. Elliot Anderson er langdýrastur en hann kostaði 116 milljónir punda.
Svo er ekki loku fyrir það skotið að City kaupi Cody Gakpo frá Liverpool.