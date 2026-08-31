Tímabilið byrjar skelfilega hjá Tottenham-mönnum og kristallast kannski í hreint út sagt ömurlegri aukaspyrnu Mathys Tel í 2-0 tapinu gegn Newcastle. Sérfræðingarnir í Sunnudagsmessunni á Sýn Sport áttu vart orð yfir spyrnunni sem því miður fyrir Tel hefur farið víða um netheima.
„Er líffræðilega hægt að útskýra þetta? Hvernig hann nær þessu?“ spurði Adda Baldursdóttir eftir að hafa séð Tel sparka boltanum hátt, hátt yfir markið.
Spyrnuna og umræðuna má sjá hér að neðan.
„Ef hann yrði beðinn um að reyna þetta aftur er ég ekki viss um að hann gæti það,“ sagði Halldór Árnason.
Aukaspyrnuna tók Tel á 69. mínútu, þegar Tottenham var 1-0 undir og í leit að jöfnunarmarki. Stuðningsmenn Tottenham vildu hreinlega að honum yrði skipt af velli fyrir spyrnuna.
„Það er ótrúlegt að sjá þetta, á þessum tímapunkti í leiknum með aukaspyrnu á þessum stað… Vá hvað maður yrði pirraður, ef maður væri samherji og þetta yrði niðurstaðan,“ sagði Adda.