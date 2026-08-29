Þróttur og Þór/KA skildu jöfn, 0-0, á PEPSI vellinum í Laugardal í 18. umferð Bestu deildar kvenna. Þróttur var meira með boltann lengst af en skipulagt lið Þórs/KA stóð vaktina vel og gestirnir fengu besta færi leiksins í síðari hálfleik.
Liðin gengu inn á völlinn í sínum uppáhaldsíþróttatreyjum í tilefni af Treyjudeginum, sem haldinn er til stuðnings börnum með krabbamein og fjölskyldum þeirra.
Þróttur hafði töluvert meira af boltanum í fyrri hálfleik og heimakonur sóttu nokkuð að marki gestanna. Sæunn Björnsdóttir tók meðal annars sex hornspyrnur fyrir Þrótt fyrir hlé en liðið náði ekki að nýta sér yfirburðina í boltanum.
Þór/KA var vel skipulagt, varðist af festu og gaf lítið eftir. Engar stórar flugeldasýningar voru því í fyrri hálfleik og markalaust þegar liðin gengu til búningsherbergja.
Í hálfleik gengu ungir iðkendur Þróttar inn á völlinn í langri halarófu við góðar undirtektir úr stúkunni. Þar var glæsilegum árangri yngri flokka félagsins í sumar fagnað og næsta kynslóð Þróttara fékk verðskuldaða athygli.
Leikurinn hélt áfram að vera jafn og spennan jókst eftir því sem leið á síðari hálfleikinn.
Langbesta færi leiksins kom á 71. mínútu þegar sóknarmaður Þórs/KA slapp alein inn fyrir vörn Þróttar. Hún reyndi að fara fram hjá Mollee Swift í marki heimakvenna en náði ekki að koma boltanum í netið og niðurstaðan varð markspyrna.
Hvorugu liðinu tókst að finna sigurmarkið á lokakaflanum og niðurstaðan því markalaust jafntefli, 0-0, í Laugardalnum.
Þór/KA fékk algjört dauðfæri á 71. mínútu leiksins þegar sóknarmaður þeirra slapp alein inn fyrir og reyndi að fara framhjá Mollee Swift í marki Þróttar en boltinn endaði í markspyrnu.
Hjá Þrótti fær Sæunn Björndsóttir fær sérstakt hrós fyrir að taka samtals fjórtán hornspyrnur til viðbótar við önnur föst leikatriði fyrir sitt lið en allt kom fyrir ekki. Mollee Swift var sömuleiðs öflug í markinu og stóð vaktina með stakri prýði þegar mest á reyndi.
Hjá Þór/KA var Alessandra Dorothy Augur í markinu virkilega öflug, greip oft vel inn í og kom sínu liði til varnar. Arna Sif Ásgrímsdóttur fyrirliði var sömuleiðis eins og klettur í hjarta varnarinnar, hún skallaði nær allar hornspyrnur og fyrirgjafir Þróttar í burtu. Maður leiksins án efa.
Ronnarong Wongmahadthai og hans teymi dæmdu þennan leik prýðilega að mati þess sem þetta ritar. Engin umdeild atvik af ráði og faglegheit í fyrirrúmi. Einkunn: 8,5.
237 áhorfendur voru á PEPSI vellinum í Laugardal og veðrið lék við þá alla í hjarta Reykjavíkur. Umgjörðin glæsileg og áhorfendur létu alveg í sér heyra á köflum, þótt stemningin hafi heilt yfir verið fremur afslöppuð og notaleg.
Aðalsteinn Jóhann Friðriksson, þjálfari Þórs/KA, var þokkalega sáttur með stigið eftir markalaust jafntefli gegn Þrótti í Laugardalnum. Gestirnir þurftu að verjast mikið í síðari hálfleik en héldu hreinu og fengu sjálfir besta færi leiksins.
„Mögulega erum við sáttari með stigið. Við erum nú búnar að fara í tvo útileiki, halda markinu hreinu og ná í eitthvað. Að sjálfsögðu ætluðum við að vinna hér í dag,“ sagði Aðalsteinn eftir leik.
Þór/KA byrjaði leikinn ágætlega og Aðalsteini fannst liðið komast í álitlegar stöður án þess þó að gera nóg úr þeim.
„Framan af leik fannst mér við komast í góðar stöður sem við fórum illa með. Í seinni hálfleik fórum við svo að þjást svolítið og náðum ekki almennilega að spila okkur út úr því.“
Þróttur sótti meira í síðari hálfleik og gestirnir þurftu að leggjast aftar, en Þór/KA fékk engu að síður dauðafæri til að stela sigrinum þegar um tuttugu mínútur voru eftir.
„Í seinni hálfleik vorum við meira að verja markið okkar en við fengum sennilega besta færið til þess að vinna leikinn. Þetta endaði bara 0-0. Stig á útivelli og við þurfum að taka því og halda áfram að safna.“
Arna Sif fyrirliði Þórs/KA fór fyrir vörn gestanna og var gríðarlega öflug í loftinu gegn sóknarþunga Þróttar.
„Hún var fyrir mér maður leiksins, það er engin spurning. Þegar við náum að verja markið okkar og halda hreinu er auðvitað svekkjandi að hafa ekki náð að pota inn marki hinum megin, en það gerðist bara ekki í dag.“
FH bíður Þórs/KA í lokaumferð hefðbundinnar deildarkeppni og Aðalsteinn segir liðið ætla að horfa fyrst og fremst í eigin barm.
„Verkefnið verður erfitt, það er engin spurning, en okkur líður þannig að það skipti ekki alltaf endilega máli hver mótherjinn er heldur hvernig við leggjum hvern leik upp.“
„Það verður spennandi og krefjandi lokaumferð og alls konar spenna í gangi í deildinni. Við eigum númer eitt, tvö og þrjú að hugsa um okkur sjálfar og reyna að ná í eins góð úrslit og mögulegt er.“
Jelena Tinna Kujundzic, leikmaður Þróttar, var svekkt eftir markalaust jafntefli gegn Þór/KA í Bestu deild kvenna í Laugardalnum í dag. Henni fannst Þróttur hafa verið betri aðilinn en liðinu tókst ekki að nýta færin.
„Já, ég er mjög svekkt. Við áttum klárlega að taka þrjú stig. Mér fannst við vera betri en því miður náðum við ekki að klára leikinn,“ sagði Jelena Tinna að leik loknum.
Þróttur komst ítrekað í góðar stöður og fékk fjölda hornspyrna í leiknum en lokasendingarnar skiluðu ekki tilætluðum árangri.
„Mér fannst við vera að koma okkur í góðar stöður en krossarnir fóru kannski of oft beint á markmanninn eða á Örnu Sif, sem er frábær skallamaður. Við gerðum okkur þetta því kannski aðeins erfiðara en þurfti.“
Þróttur fékk í kringum 14 hornspyrnur í leiknum en átti erfitt með að skapa sér úr þeim afgerandi færi gegn öflugri vörn gestanna.
„Það er erfitt að mæta henni, Örnu Sif, í loftinu. Við vorum alveg búnar að ákveða hvert við ætluðum að setja boltann og hvernig við ætluðum að klára færin en það gekk einfaldlega ekki í dag.“
Fram undan eru stórir leikir hjá Þrótti. Breiðablik er næst á dagskrá áður en úrslitakeppnin tekur við og einnig vitanlega úrslitaleikur Mjólkurbikarsins á Laugardalsvelli.
„Þetta eru klárlega spennandi tímar. Við ætlum bara að taka einn leik í einu og einbeita okkur núna að Breiðabliksleiknum. Við ætlum að taka þrjú stig þar og sýna hvað í okkur býr fyrir bikarleikinn.“