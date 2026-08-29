Jóhann Kristinn Gunnarsson, þjálfari Þróttar, var afar svekktur með markalaust jafntefli gegn Þór/KA í Laugardalnum. Honum fannst heimakonur stýra leiknum nánast frá upphafi til enda en gæðin vantaði á síðasta þriðjungi vallarins.
„Mér fannst við stýra þessum leik eiginlega bara frá A til Ö. Það vantaði aðeins upp á ákvarðanatöku og gæði hjá okkur á síðasta þriðjungnum til þess að búa til nógu góð færi til að skora,“ sagði Jóhann Kristinn eftir leik.
Hann tók þó ekkert af gestunum, sem vörðust af mikilli festu og fengu sjálfir dauðafæri í síðari hálfleik.
„Þær vörðust mjög vel og vörðu markið sitt með kjafti og klóm. Þær fá svo sennilega besta færi leiksins þegar þær sleppa í gegn, en það getur gerst þegar við förum svona hátt á völlinn.“
„Það er rosalega svekkjandi að stýra leik svona í 90 mínútur og fá ekki meira en þetta út úr honum.“
Þróttur fékk fjölda hornspyrna í leiknum en tókst ekki að brjóta ísinn. Jóhann Kristinn segir slíka hluti stundum fara að lifa sínu eigin lífi.
„Þetta er stundum svona. Þegar þú byrjar að skora eftir hornspyrnur, eins og Arsenal í fyrra, þá skorarðu aftur og aftur. Það fellur svolítið með þér. Svo þegar þú nærð ekki að skora getur það haldið áfram líka. Það virðist vera ákveðið trend í þessu.“
Hann benti sérstaklega á frammistöðu Örnu Sifjar Ásgrímsdóttur í vörn Þórs/KA.
„Við megum ekki gleyma því að Arna Sif Ásgrímsdóttir var þarna inni í teig hjá þeim. Hún skallaði nánast hverja einustu hornspyrnu frá og varði að minnsta kosti tvö, ef ekki þrjú, skot sem stefndu beint í netið.“
„Arna Sif spilaði hér eins og þrír leikmenn og ég held að það hafi verið stór munur í dag.“
Breiðablik bíður Þróttar í lokaumferð hefðbundinnar deildarkeppni eftir rúma viku.
„Núna þurfa menn aðeins að hvíla sig, svo æfum við vel og mætum sterkari í næsta leik. Við ætluðum að taka þrjá punkta hér í dag og verðum þá bara að gera það á mánudaginn á móti Breiðabliki.“