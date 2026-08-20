Anton Ingi Rúnarsson, þjálfari Fram, sagði að sitt lið hefði orðið undir í baráttunni í fyrri hálfleik í 4-0 tapinu fyrir Grindavík/Njarðvík. Hann var ekki sáttur með aðstæður í Njarðvík í kvöld.
„Kannski vorum við aðeins skrefi á eftir í baráttunni þarna í fyrri hálfleik. Seinni hálfleikurinn fannst mér vera jafn og 4-0 gefur kannski ekki alveg rétta mynd af þessu,“ sagði Anton í samtali við Vísi eftir leik.
„Við erum bara vel inni í leiknum þangað til að við gerum í rauninni einstaklingsmistök og fáum á okkur annað markið. Og því fylgja þarna mörk þrjú og fjögur í lokin þegar við erum komnar frekar framarlega á völlinn.“
Anton gerði tvöfalda skiptingu í leikhléi og Fram byrjaði seinni hálfleikinn af ágætis krafti. En liðið ógnaði marki Grindavíkur/Njarðvíkur lítið.
„Þær eru bara þéttar til baka og með tanka þarna aftast sem eru kannski einu leikmennirnir sem kannski standa í okkar stelpum þarna frammi hvað varðar líkamsburði. Okkur hefur gengið erfiðlega að skora og það gekk aftur erfiðlega að skora gegn þeim í dag,“ sagði Anton en Fram hefur ekki skorað í leikjunum þremur gegn Grindavík/Njarðvík í sumar.
Hann segir að annað markið hafi verið vendipunktur í leiknum.
„Það skiptir náttúrulega bara öllu máli og það gerði svolítið út af við leikinn að lenda 2-0 undir þegar það eru 75 mínútur búnar. Það dofnar kannski aðeins yfir okkur. Við vorum farnar að hóta kannski marki áður en það kemur,“ sagði Anton.
Hann segir að Grindavík/Njarðvík hefði kunnað betur á aðstæður í kvöld.
„Leikurinn spilaðist nokkuð svona jafnt fannst mér. Þær náðu að spila aðeins betur og þær eru náttúrulega bara vanar grasinu hérna. Það er náttúrulega bara skraufaþurrt í dag, ekki vökvaður einn dropi og það er eiginlega bara til skammar á Bestu deildar stigi að vökva ekki völlinn. Ég hlakka eiginlega bara til að fylgjast með leiknum hjá karlaliðinu á laugardaginn, hvort það verði vökvað fyrir Völsungsleikinn hjá þeim í Lengjudeildinni, þannig að það verður spennandi að sjá,“ sagði Anton að endingu.