Liverpool hefur samþykkt 35 milljón evra tilboð Inter Milan í Curtis Jones. Hann á aðeins eitt ár eftir af samningi sínum við Liverpool.
Curtis Jones, sem er 25 ára gamall, er uppalinn hjá Liverpool og hefur allan sinn feril verið leikmaður liðsins. Nú virðist hann vera á förum til Ítalíu eftir að Liverpool samþykkti tilboð í hann frá Inter Milan.
Inter hefur áður reynt að ná í kappann en Liverpool hafnaði tilboði Inter í janúar. Þá vildi Inter fá hann að láni út tímabilið og kaupa hann svo.
Curtis Jones hefur spilað 228 leiki fyrir Liverpool en hann kom fyrst inn á fyrir félagið árið 2019. Á síðasta tímabili náði hann aðeins að vera í byrjunarliðinu í 18 leikjum og náði aldrei að verða fastamaður í byrjunarliðinu.
Jones mun því verða þriðji Englendingurinn til að ganga í raðir Inter í sumar en John Stones og Djed Spence hafa báðir farið til félagsins í sumar.
Nú þegar Jones er á leiðinni frá Liverpool verður enginn heimamaður eftir í aðalliði félagsins. Trent Alexander-Arnold var einnig uppalinn leikmaður en hann fór til Real Madrid fyrir ári síðan.