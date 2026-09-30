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miðvikudagur 30. september 2026
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Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
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Fótbolti
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Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
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Körfubolti
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„Held að fólk átti sig ekki á því sem við vorum að gera í kvöld“
Handbolti
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