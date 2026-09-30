Fótbolti

Ída Marín skoraði í stór­sigri í Evrópubikarnum

Andri Broddason skrifar
Ída Marín Hermannsdóttir hefur staðið sig vel síðan hún gekk til liðs við Hammarby í sumar
Ída Marín Hermannsdóttir hefur staðið sig vel síðan hún gekk til liðs við Hammarby í sumar Hammarby IF

Ída Marín Hermannsdóttir skoraði fyrir Hammarby þegar liðið vann Rangers í undankeppni Evrópubikars kvenna í fótbolta. Hammarby vann leikinn 3-0 og viðureignina samtals 5-0.

Ída Marín Hermannsdóttir heldur áfram að standa sig frábærlega hjá Hammarby og var engin breyting þar á í kvöld. Hún var í byrjunarliði dagsins ásamt Guðrúnu Arnardóttir en liðið var í góðri stöðu fyrir leikinn þar sem Hammarby vann fyrri leik liðanna 2-0.

Anna Christine Walter kom Hammarby í forystuna strax á fjórtándu mínútu og sýndi sænska liðið mikla yfirburði gegn því skoska. Ída Marín skoraði svo á 62. mínútu og kom Hammarby í 2-0 forystu. Eftir markið var hún tekin af velli en það var einungis til að dreifa álagi í viðureign sem var svo gott sem unnin.

Sofia Reidy endaði svo á að setja síðasta naglann í kistuna og innsiglaði 3-0 sigur Hammarby í leiknum og viðureignina samtals 5-0. Með sigrinum tryggði liðið sig í 16-liða úrslit Evrópubikars kvenna þar sem fleiri Íslendingar eru að keppa. Dregið verður í keppnina á föstudaginn og mun þá koma í ljós hvaða liðum Íslendingarnir munu mætast í 16-liða úrslitum.

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