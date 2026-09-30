Ída Marín skoraði í stórsigri í Evrópubikarnum Andri Broddason skrifar 30. september 2026 20:00 Ída Marín Hermannsdóttir hefur staðið sig vel síðan hún gekk til liðs við Hammarby í sumar Hammarby IF Ída Marín Hermannsdóttir skoraði fyrir Hammarby þegar liðið vann Rangers í undankeppni Evrópubikars kvenna í fótbolta. Hammarby vann leikinn 3-0 og viðureignina samtals 5-0. Ída Marín Hermannsdóttir heldur áfram að standa sig frábærlega hjá Hammarby og var engin breyting þar á í kvöld. Hún var í byrjunarliði dagsins ásamt Guðrúnu Arnardóttir en liðið var í góðri stöðu fyrir leikinn þar sem Hammarby vann fyrri leik liðanna 2-0. View this post on Instagram A post shared by Hammarby Fotboll (@hammarbyfotboll) Anna Christine Walter kom Hammarby í forystuna strax á fjórtándu mínútu og sýndi sænska liðið mikla yfirburði gegn því skoska. Ída Marín skoraði svo á 62. mínútu og kom Hammarby í 2-0 forystu. Eftir markið var hún tekin af velli en það var einungis til að dreifa álagi í viðureign sem var svo gott sem unnin. Sofia Reidy endaði svo á að setja síðasta naglann í kistuna og innsiglaði 3-0 sigur Hammarby í leiknum og viðureignina samtals 5-0. Með sigrinum tryggði liðið sig í 16-liða úrslit Evrópubikars kvenna þar sem fleiri Íslendingar eru að keppa. Dregið verður í keppnina á föstudaginn og mun þá koma í ljós hvaða liðum Íslendingarnir munu mætast í 16-liða úrslitum. Fótbolti Íslendingar erlendis Evrópubikar kvenna í fótbolta Tengdar fréttir Hlín og félagar á leið í 16-liða úrslitin sannfærandi Hlín Eiríksdóttir og félagar í Malmö tryggðu sig í 16-liða úrslit Evrópubikars kvenna í dag með 3-0 sigri á austurríska liðinu St. Pölten. Samanlagt vann Malmö viðureigninga 5-0. 30. september 2026 19:26 Mest lesið „Sá sem ég dáist mest að í heiminum“ Fótbolti „Ég gef ekki kost á mér í næsta leik“ Fótbolti Ronaldo tilkynnir að hann sé á förum frá landsliðinu Fótbolti Kvartaði í forsetann þegar hann fékk ekki að spila Fótbolti Frikki Dór segir stöðu Bjarkar galna en bærinn lofar að verja starfið Sport Stelpurnar fengu medalíur merktar strákum Fótbolti Berar konur í FC 27 en EA lofar bót og betrun Fótbolti Richards niðurbrotinn: „Hringdi grátandi í mig“ Enski boltinn Þjálfarinn skyndilega hættur fyrir leikinn við Ísland Fótbolti Danir fjalla um niðurlæginguna á Hlíðarenda Handbolti Fleiri fréttir Ída Marín skoraði í stórsigri í Evrópubikarnum Hlín og félagar á leið í 16-liða úrslitin sannfærandi Uppgjörið: Czarni - Breiðablik 1-0 (7-2) | Áttu aldrei séns Ronaldo tilkynnir að hann sé á förum frá landsliðinu Diljá Ýr skaut Brann í 16-liða úrslitin Berar konur í FC 27 en EA lofar bót og betrun Uppgjörið: Frankfurt - FH 4-1 | Stórliðið batt enda á Evrópudraumi FH Kvartaði í forsetann þegar hann fékk ekki að spila Myndi henda öllum medalíum í ruslið Guardiola tjáir sig: „Við komumst í gegnum þetta saman“ Richards niðurbrotinn: „Hringdi grátandi í mig“ „Sá sem ég dáist mest að í heiminum“ Stelpurnar fengu medalíur merktar strákum Búlgarskur formaður skotinn til bana „Samsæri ensku úrvalsdeildarinnar gegn City“ Þjálfarinn skyndilega hættur fyrir leikinn við Ísland Sjáðu mörkin hjá ungu strákunum gegn Sviss Slapp eftir að hafa tekið Brynjólf hálstaki: „Þetta er bara rautt“ „Ég gef ekki kost á mér í næsta leik“ „Get ekki beðið um mikið meira“ Meistarataktar í Sevilla frá upphafi til enda „Langt síðan við unnum fótboltaleik“ „Frá morgunmat fram á 90. mínútu“ Tíu tékkar réðu ekki við Englendinga Uppgjörið: Lúxemborg - Ísland 0-3 | Gott svar við döprum upphafsleik Einkunnir Íslands: Lúxus frá Andra Lucasi í Lúxemborg Stressaður Arnar verði að vinna: „Er þetta of flókið?“ „Það er ekkert grín að skora fimm mörk í landsleik“ „Við ætlum bara að klára okkar og gera það sem við mögulega getum“ Uppgjörið: Ísland - Sviss 5-1| Draumurinn um EM lifir Sjá meira