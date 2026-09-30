Fótbolti

Diljá Ýr skaut Brann í 16-liða úr­slitin

Andri Broddason skrifar
Diljá Ýr Zomers skoraði í öruggum sigri Brann sem tryggði liðinu í 16-liða úrslit Evrópubikars kvenna.
Diljá Ýr Zomers skoraði í öruggum sigri Brann sem tryggði liðinu í 16-liða úrslit Evrópubikars kvenna. vísir/Getty

Diljá Ýr Zomers var á skotskónum í kvöld þegar Brann tryggði sig áfram í Evrópubikar kvenna í fótbolta. Liðið vann leik kvöldsins 4-0 og viðureignina samtals 6-0. Arna Eiríksdóttir og Fanney Inga Birkisdóttir, leikmenn Vålerenga, unnu Feyenoord á heimavelli 2-1 en töpuðu viðureigninni samtals 3-5. Rosenborg náði að vinna viðureignina gegn Slovan Liberec á 5-4.

Brann spilaði í kvöld á heimavelli gegn finnska liðinu HJK Helsinki og var liðið í góðri stöðu fyrir leikinn þar sem Brann vann fyrri leik liðanna 2-0. Liðið ætlaði þó að sækja sigur á heimavelli og strax á tíundu mínútu náði Lauren Davidson að koma Brann í forystuna.

Liðið ætlaði ekki að taka neinar áhættur í að missa forystuna niður og endaði þetta mark á að vera eina mark fyrri hálfleiksins. Snemma í seinni hálfleik náði Díljá Ýr Zomers að tvöfalda forystu Brann í leiknum og var þá liðið komið langleiðina með því að komast áfram.

Liðið var þó ekki hætt að skora og náði Anna Aahjem að skora tvö mörk til viðbótar og endaði leikurinn með 4-0 sigri. Brann er því komið áfram og mun koma í ljós á föstudaginn hvaða liði það mætir í 16-liða úrslitum.

Góður sigur dugði ekki

Ljóst var að Arna og Fanney Inga ættu erfiðan leik fyrir höndum þar sem fyrri leikurinn fór 4-1 fyrir Feyenoord. Liðið náði þó forystu leiksins á 73. mínútu með marki frá Selmu Pettersen en þá var nýbúið að taka Örnu af velli.

Vålerenga virtist ætla að vinna seinni leikinn en Fleur Jansje Margaretha Stoit jafnaði metin á 87. mínútu og virtist leikurinn enda með jafntefli. Ronja Arnesen náði þó að tryggja sigurinn fyrir Vålerenga með marki í uppbótartíma. Þrátt fyrir það eru Íslendingarnir í Vålerenga úr leik eftir að hafa tapað viðureigninni samtals 3-5.

Dramatískur endir á viðureigninni

Selma Sól Magnúsdóttir og félagar í Rosenborg komust áfram með dramatískum sigri á Slovan Liberec á sama tíma. Fyrri leikur liðanna fór 3-1 fyrir Liberec en Rosenborg var sterkt á heimavelli og náði að vinna 4-1 sigur og þar með viðureignina 5-4. Sigurmark viðureignarinnar kom á 84. mínútu og því var spenna alveg fram að síðustu sekúndu.

Selma Sól sat á bekknum allan leikinn en hún kom inn á völlinn þegar tíu mínútur voru eftir í fyrri viðureigninni.

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