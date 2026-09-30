Diljá Ýr Zomers var á skotskónum í kvöld þegar Brann tryggði sig áfram í Evrópubikar kvenna í fótbolta. Liðið vann leik kvöldsins 4-0 og viðureignina samtals 6-0. Arna Eiríksdóttir og Fanney Inga Birkisdóttir, leikmenn Vålerenga, unnu Feyenoord á heimavelli 2-1 en töpuðu viðureigninni samtals 3-5. Rosenborg náði að vinna viðureignina gegn Slovan Liberec á 5-4.
Brann spilaði í kvöld á heimavelli gegn finnska liðinu HJK Helsinki og var liðið í góðri stöðu fyrir leikinn þar sem Brann vann fyrri leik liðanna 2-0. Liðið ætlaði þó að sækja sigur á heimavelli og strax á tíundu mínútu náði Lauren Davidson að koma Brann í forystuna.
Liðið ætlaði ekki að taka neinar áhættur í að missa forystuna niður og endaði þetta mark á að vera eina mark fyrri hálfleiksins. Snemma í seinni hálfleik náði Díljá Ýr Zomers að tvöfalda forystu Brann í leiknum og var þá liðið komið langleiðina með því að komast áfram.
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Liðið var þó ekki hætt að skora og náði Anna Aahjem að skora tvö mörk til viðbótar og endaði leikurinn með 4-0 sigri. Brann er því komið áfram og mun koma í ljós á föstudaginn hvaða liði það mætir í 16-liða úrslitum.
Ljóst var að Arna og Fanney Inga ættu erfiðan leik fyrir höndum þar sem fyrri leikurinn fór 4-1 fyrir Feyenoord. Liðið náði þó forystu leiksins á 73. mínútu með marki frá Selmu Pettersen en þá var nýbúið að taka Örnu af velli.
Vålerenga virtist ætla að vinna seinni leikinn en Fleur Jansje Margaretha Stoit jafnaði metin á 87. mínútu og virtist leikurinn enda með jafntefli. Ronja Arnesen náði þó að tryggja sigurinn fyrir Vålerenga með marki í uppbótartíma. Þrátt fyrir það eru Íslendingarnir í Vålerenga úr leik eftir að hafa tapað viðureigninni samtals 3-5.
Selma Sól Magnúsdóttir og félagar í Rosenborg komust áfram með dramatískum sigri á Slovan Liberec á sama tíma. Fyrri leikur liðanna fór 3-1 fyrir Liberec en Rosenborg var sterkt á heimavelli og náði að vinna 4-1 sigur og þar með viðureignina 5-4. Sigurmark viðureignarinnar kom á 84. mínútu og því var spenna alveg fram að síðustu sekúndu.
Selma Sól sat á bekknum allan leikinn en hún kom inn á völlinn þegar tíu mínútur voru eftir í fyrri viðureigninni.