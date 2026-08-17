Mykhailo Fedorov, fyrrverandi varnarmálaráðherra Úkraínu, segir mögulegt að Úkraínuher muni geta gert árás á Rússland með heimsmíðaðri eldflaug á næstu þremur til sex mánuðum.
Úkraínumenn hafa hingað til reitt sig á dróna til að gera árásir á skotmörk í Rússlandi. Þeir gerðu til að mynda eina umfangsmestu árás sína hingað til í gær, þar sem rússnesk yfirvöld sögðust hafa skotið niður 1.478 dróna.
Rússum myndi hins vegar reynast erfiðara að varna eldflaugaárásum og í samtali við CBS News sagði Fedorov mikilvægt að Úkraínumenn nýttu alla mögulega tækni í baráttu sinni við Rússa.
Fedorov sagði Úkraínumenn hafa verið duglega við nýsköpun en varaði jafnframt við því að Rússar væru einnig að taka framförum.
Ráðherrann fyrrverandi leiddi drónabyltingu Úkraínu og gríðarleg mótmæli brutust út fyrr í sumar þegar hann var látinn fara í pólitískum hrókeringum.
Fjórir létust og að minnsta kosti fjórtán særðust í árásum Rússa í gær. Meðal skotmarka var stálvinnsla í Kryvyi Rih, heimabæ Vólódimírs Selenskís forseta. Þá gerðu Rússar árás á vinsælan útibókamarkað í Pochaina.