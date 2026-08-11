Portúgalski knattspyrnumaðurinn Cristiano Ronaldo hefur gengið í hjónaband með kærustu sinni, Georginu Rodriguez, í borgaralegri athöfn í Portúgal.
Parið, sem hefur verið saman síðan 2016 eftir að hafa kynnst í Madríd, birti mynd á Instagram þar sem þau sýndu giftingarhringana sína.
Fólk hélt að þau ætluðu að gifta sig á Madeira um síðustu helgi og fjöldi manns birtist við annað brúðkaup en þar var enginn Ronaldo.
Ronaldo, 41 árs, gekk í það heilaga aðeins fjórum dögum áður en félag hans, Al Nassr, hefur leik í sádi-arabísku úrvalsdeildinni tímabilið 2026–27.
Parið gifti sig í Cascais, strandbæ um 30 kílómetra vestur af Lissabon, höfuðborg Portúgals, og voru fimm börn þeirra viðstödd athöfnina.
Ronaldo hefur skorað nærri 1.000 mörk á ferli sínum með Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr og portúgalska landsliðinu. Hann lék nýlega á sínu sjötta heimsmeistaramóti en féll út í sextán liða úrslitum með portúgalska landsliðinu.
View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)
A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)