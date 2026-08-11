Fótbolti

Ronaldo gifti sig í fá­menni

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Cristiano Ronaldo og Georginu Rodriguez eru nú gift.
Cristiano Ronaldo og Georginu Rodriguez eru nú gift. Getty/Daniele Venturelli/@georginagio

Portúgalski knattspyrnumaðurinn Cristiano Ronaldo hefur gengið í hjónaband með kærustu sinni, Georginu Rodriguez, í borgaralegri athöfn í Portúgal.

Parið, sem hefur verið saman síðan 2016 eftir að hafa kynnst í Madríd, birti mynd á Instagram þar sem þau sýndu giftingarhringana sína.

Fólk hélt að þau ætluðu að gifta sig á Madeira um síðustu helgi og fjöldi manns birtist við annað brúðkaup en þar var enginn Ronaldo.

Ronaldo, 41 árs, gekk í það heilaga aðeins fjórum dögum áður en félag hans, Al Nassr, hefur leik í sádi-arabísku úrvalsdeildinni tímabilið 2026–27.

Parið gifti sig í Cascais, strandbæ um 30 kílómetra vestur af Lissabon, höfuðborg Portúgals, og voru fimm börn þeirra viðstödd athöfnina.

Ronaldo hefur skorað nærri 1.000 mörk á ferli sínum með Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr og portúgalska landsliðinu. Hann lék nýlega á sínu sjötta heimsmeistaramóti en féll út í sextán liða úrslitum með portúgalska landsliðinu.

Sádi­arab­ísk­i boltinn

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