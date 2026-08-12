Knattspyrnumaðurinn Eggert Aron Guðmundsson segir að hnémeiðsli sem hann varð fyrir seint á síðasta ári hafi verið erfið og endurkoman tekið á. Hann hefur verið heill síðasta mánuðinn.
Eggert er leikmaður Brann í Noregi en hann meiddist á hné í leik gegn PAOK í Evrópudeildinni í desember á síðasta ári. Við tók strax aðgerð og stíf endurhæfing.
„Ég lendi bara í því að liðþófinn fer eitthvað illa og fer fljótlega í aðgerð og það er tekinn hluti af honum og sagt við mig að ég eigi að koma til baka innan skamms, kannski tvo til þrjá mánuði. Síðan kemur í ljós aðeins seinna að þetta eru aðeins flóknari meiðsli en þeir héldu til að byrja með. Það var mjög erfitt og tíminn lengdist alltaf og endurkoman varð alltaf lengri og lengri. Það voru alls konar erfiðleikar sem fylgdu þessu.“
Fyrir meiðslin hafi Eggert leikið stórvel með Brann og unnið sér sæti í íslenska A-landsliðinu. Tímasetning meiðslanna var því ekki góð.
„Það er alltaf vond tímasetning að meiðast og sérstaklega á þessum tíma. Þetta var allt að koma, landsliðið og ég var búinn að standa mig mjög vel með Brann. Það voru bara tveir leikir eftir þarna og ég var að fara að komast í frí eftir langt tímabil þar sem ég spilaði yfir fimmtíu leiki. Þetta var auðvitað erfitt en er hluti af íþróttum og ég er mjög stoltur af sjálfum mér að hafa komist í gegnum þetta.“