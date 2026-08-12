Tyrkneski fótboltafréttamaðurinn Burhan Can Terzi var handtekinn eftir að hafa skrifað frétt um að stórstjarna væri á leiðinni til Galatasaray.
Ekkert reyndist hins vegar vera til í því að þýski landsliðsmaðurinn Jamal Musiala hjá Bayern München væri á leið til tyrkneska félagsins. Tyrkneskir fótboltaáhugamenn eru afar blóðheitir og þetta eru viðkvæmir tímar þegar margir leikmenn eru orðaðir við lið þeirra í aðdraganda tímabilsins.
Nú virðist einn fréttamannanna sem skrifa um stórlið Galatasaray hafa lagt saman tvo og tvo og fengið út fimm. Þessi falsfrétt hafði líka afleiðingar fyrir fréttamanninn.
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Can Terzi var handtekinn að fyrirskipun saksóknaraembættisins í Bakırköy vegna ákæru um að „dreifa villandi upplýsingum opinberlega“ eftir fréttaflutning hans af því að Jamal Musiala væri á leið til Galatasaray.
Rannsókn var hafin á hendur Terzi eftir að Galatasaray sendi frá sér yfirlýsingu þar sem félagaskiptafréttunum hans var vísað til föðurhúsanna. Galatasaray neitaði meira að segja fullyrðingunni opinberlega í tvígang.
Terzi var síðar sleppt sama dag og hefur hann gefið út yfirlýsingu þar sem hann útskýrir hvaðan hann fékk fréttirnar. Heimildarmaður hans, Hazar Büyüka, skýrði síðar frá því á X að hann hefði komið upplýsingum um félagaskiptin til Terzi en misst sig í því hversu afdráttarlausar þær voru.
„Undir áhrifum frá fréttum sem áður höfðu komið fram opinberlega, trúði ég því í einlægni að félagaskiptin gætu átt sér stað. Þegar ég kom þessari skoðun á framfæri missti ég mig um stund og setti fram ákveðin atriði – upplýsingum sem ég hafði ekki persónulega staðfest að væru réttar – með of afdráttarlausum hætti. Það var ekki ætlun mín að villa vísvitandi um fyrir neinum eða dreifa upplýsingum sem ég vissi að væru í andstöðu við sannleikann,“ skrifaði Büyüka.
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