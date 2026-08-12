Leik lokið: Fram-FH 4-6 | FH-konur í toppslaginn á toppnum

FH-konur sóttu þrjú stig upp í Úlfarsárdal í kvöld eftir 6-4 sigur á Fram í ótrúlegum tíu marka leik í fimmtándu umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta.
FH komst í 2-0 og 5-1 en heimakonur náðu að laga stöðuna með tveimur mörkum undir áður en FH skoraði sitt sjötta mark í leiknum. Fram minnkaði svo muninn í 6-4 í blálokin og sá til þess að þetta yrði tíu marka leikur.
Ída Marín Hermannsdóttir, markahæsti leikmaður deildarinnar, skoraði tvö marka FH í kvöld en hin skoruðu þær Helena Maree Errington, Hrönn Haraldsdóttir og svo varamennirnir Ragnheiður Th. Skúladóttir og Nia Raisa Christopher.
Alda Ólafsdóttir skoraði tvö mörk fyrir Fram og þær Sara Svanhildur Jóhannsdóttir og Taylor Marie Hamlett eitt.
Frekari umfjöllun og viðtöl koma inn á Vísi í kvöld.