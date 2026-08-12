Íslenski knattspyrnumaðurinn Valgeir Lunddal Friðriksson hefur gengið frá samningi við danska úrvalsdeildarfélagið Viborg FF.
Hinn 24 ára gamli og 191 sentimetra hái varnarmaður kemur til danska félagsins á frjálsri sölu eftir að samningur hans við Fortuna Düsseldorf rann út í sumar. Hann gerir samning við danska félagsins til ársins 2029.
„Við erum mjög ánægð með að þetta sé frágengið með Valgeir. Við fáum fjölhæfan bakvörð sem getur spilað báðum megin, er góður með boltann og hefur um leið góðan líkamlegan pakka. Hann er fótboltagreindur leikmaður sem hefur líka þegar reynt sitthvað þrátt fyrir tiltölulega ungan aldur, þar sem hann kemur með bæði alþjóðlega reynslu úr landsliðinu, hefur unnið gull í Svíþjóð og verið tvö tímabil í 2. Bundesligunnim,“ sagði Mads Agesen, yfirmaður knattspyrnumála hjá Viborg, í viðtali á heimasíðu félagsins.
Valgeir Lunddal á að baki sextán A-landsleiki fyrir Ísland og var síðast valinn í landsliðið fyrir verkefni í maí á þessu ári. Valgeir lék með bæði Fjölni og Val áður en hann fór til sænska liðsins BK Häcken í Allsvenskan árið 2021. Þar spilaði hann alls 89 leiki og varð sænskur meistari árið 2022, og síðar færði Valgeir sig yfir til Fortuna Düsseldorf.
„Það er fyrst og fremst mikill heiður fyrir mig að vera hér og ég hlakka mikið til að hitta nýju liðsfélagana mína. Hlutirnir hafa gerst hratt síðustu daga og ég er viss um að þetta sé rétta skrefið fyrir feril minn. Aðdáendur Viborg geta búist við bakverði sem finnst gaman að sækja, gefa fyrir og hjálpa kantmönnunum að skapa góðar aðstæður, svo ég vona auðvitað að ég muni leggja vel af mörkum þar,“ sagði Valgeir við heimasíðu Viborg.
„Ég þekki til og hef fylgst með dönsku deildinni og dönskum fótbolta, þar sem nokkrir vinir mínir hafa spilað í Danmörku. Patrik Gunnarsson, sem hefur spilað hér hjá félaginu, er góður vinur minn, svo mín fyrstu kynni eru þegar góð. Ég veit að þetta er erfið og sterk deild sem ég hlakka til að verða hluti af. Nú hlakka ég bara til að byrja,“ sagði Valgeir.
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