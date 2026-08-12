Samningur Memphis Depay við Corinthias í Brasilíu er runninn út og verður ekki framlengt við hollenska framherjann. Hann hefur ásakað brasilíska félagið um „óásættanlega hegðun“.
Memphis Depay gekk til liðs við Corinthias í Brasilíu árið 2024 og skrifaði þar undir tveggja ára samning. Samkvæmt Depay dró félagið framlengdan samning til baka og skrifaði hann náið um málið á samfélagsmiðlinum X.
„Forseti félagsins, íþrótta- og fjármáladeild félagsins voru búin að samþykkja framlengdan samning. Einhverjir hafa þó ákveðið að hætta við þetta samkomulag.“
Depay hefur viljað sýna Corinthias virðingu en hann getur ekki staðið þögull hjá eftir þetta atvik.
„Ég er neyddur til að bregðast sterklega við til að gæta minna hagsmuna. Á næstu dögum mun ég tala við almenning en ég mun ekki láta þessa óásættanlegu hegðun vera.“
Very disappointed to read that Corinthians decided not to honour our agreement in place to extend my contract for 2 more years. This renewal was explicitly agreed upon by the president as well as the sporting, legal and financial department. Some people decided however to breach…— Memphis Depay (@Memphis) August 12, 2026
Very disappointed to read that Corinthians decided not to honour our agreement in place to extend my contract for 2 more years. This renewal was explicitly agreed upon by the president as well as the sporting, legal and financial department. Some people decided however to breach…
Memphis Depay hefur verið lykilmaður fyrir brasilíska félagið síðan hann gekk til liðs við það. Hann spilaði 79 leiki fyrir félagið og skoraði í þeim 20 mörk. Liðið vann brasilísku bikarkeppnina og brasilísku deildina árið 2025 þar sem Depay spilaði stórt hlutverk.
Corinthias svarar færslu Depay með því að viðurkenna að félagið eigi ekki efni á að skrifa undir nýjan samning við Depay.
„Stjórn félagsins vann dögum saman til þess að gera framlengda dvöl leikmannsins mögulega en eftir mikla ígrundun og eingöngu vegna fjárhagsvandræða var sett meiri áhersla á að reka félagið.“
Memphis Depay er markahæsti leikmaður hollenska landsliðsins frá upphafi og hefur leikið með stórliðum á borð við Barcelona og Manchester United.