Arne Slot dró sig út úr viðræðum við hollenska knattspyrnusambandið vegna þjálfarastarfs landsliðs þess. Slot vill heldur taka við félagsliði en landsliði.
Hinn 47 ára gamli Slot hefur verið án starfs síðan honum var sagt upp hjá Liverpool á Englandi í lok maí. Hann vann enska meistaratitilinn á fyrsta tímabili sínu hjá Rauða hernum en eftir erfiða aðra leiktíð skildu leiðir í vor.
Hann hefur verið orðaður við landsliðsþjálfarastarf heimalandsins en Ronald Koeman sagði af sér sem þjálfari Hollands í annað sinn eftir að Hollendingar féllu úr leik í 32-liða úrslitum á HM, fyrir Marokkó.
„Undanfarnar vikur, og sérstaklega síðustu daga, hafa ýmsar fréttir birst varðandi lausa stöðu hjá hollenska landsliðinu, sem benda til þess að ég hafi dregið mig út úr ferlinu eftir langar samningaviðræður, þar á meðal um laun og samningstíma,“ sagði Slot við Voetbal International.
„Þessar vangaveltur eru rangar. Við náðum einfaldlega aldrei því stigi í viðræðunum.“
Slot, sem vann hollensku úrvalsdeildina með Feyenoord árið 2023, útilokaði ekki að taka við landsliðinu í framtíðinni.
„Á þessu stigi ferils míns kýs ég að sjá mig á æfingavellinum með leikmönnum mínum á hverjum degi. Eitthvað sem er einfaldlega ekki mögulegt á sama hátt með landsliði,“ sagði hann.
„Og (þess vegna) valdi ég að halda ekki áfram viðræðunum og hefja ekki samningaviðræður um hvernig hugsanlegur samningur gæti litið út.
„Ég ber mikla virðingu fyrir landsliðinu og KNVB og get aðeins verið jákvæður varðandi fagmannlega framkomu viðræðnanna þá vikuna. Í bili tel ég að félagsfótbolti hafi enn margt upp á að bjóða mér.“
Hann bætti við: „Það væri mikill heiður að keppa fyrir land mitt einn daginn sem landsliðsþjálfari. Hins vegar var þetta ekki rétti tíminn fyrir mig.“
Fyrrverandi þjálfari Portúgals, Roberto Martinez, er nú í viðræðum við KNVB, samkvæmt fréttum í Hollandi. Hann stýrði áður landsliði Belgíu.