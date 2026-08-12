Monaco búið að gefast upp á Pogba

Búist er við því að Monaco muni rifta samningi Pauls Pogba eftir að hann meiddist á æfingu liðsins í gær. Óttast er að hann verði frá keppni í nokkra mánuði.
Pogba samdi við Monaco síðasta sumar eftir að hann fékk grænt ljós á að snúa aftur á völlinn eftir að hafa fallið á lyfjaprófi.
Á síðasta tímabili spilaði Pogba aðeins sex leiki með Monaco og líklegt þykir að þeir verði ekki fleiri. Viðræður um riftun á samningi Pogbas við Monaco standa nú yfir.
Pogba var dæmdur í fjögurra ára keppnisbann í febrúar 2024 eftir að hafa fallið á lyfjaprófi. Bannið var hins vegar stytt eftir ákvörðun Alþjóða íþróttadómstólsins og fyrir síðasta tímabil gekk Pogba í raðir Monaco.
Meiðsli gerðu það hins vegar að verkum að hann kom afar lítið við sögu hjá Monaco á síðasta tímabili og nú bendir flest til þess að hann þurfi að finna sér nýtt félag.
Síðustu ár hafa verið erfið fyrir hinn 33 ára Pogba. Hann samdi aftur við Juventus sumarið 2022 en lék aðeins tólf leiki með liðinu áður en hann var dæmdur í keppnisbannið.
Pogba varð dýrasti leikmaður í heimi þegar Manchester United keypti hann frá Juventus fyrir áratug.