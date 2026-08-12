Barcelona-goðsögnin Xavi Hernandez er nýr þjálfari hollenska karlalandsliðsins í fótbolta en hollenska knattspyrnusambandið staðfestir ráðninguna á samfélagsmiðlum sínum.
Samningurinn við einn besta miðjumann sögunnar gildir til sumarsins 2030.
Xavi tekur við af Ronald Koeman, sem hætti eftir að liðið féll úr leik í 16-liða úrslitum á HM fyrr í sumar. Dagblaðið De Telegraaf hefur áður greint frá því að Patrick Kluivert verði líklega einn af aðstoðarmönnum Xavi.
Xavi hefur verið án starfs síðan hann hætti hjá Barcelona fyrir tveimur árum. Þar áður starfaði hann hjá Al-Sadd í Katar.
Sem leikmaður átti Xavi stórkostlegan feril. Hann spilaði yfir 700 leiki fyrir Barcelona og vann fjölda titla. Árið 2010 var hann hluti af spænska landsliðinu sem varð heimsmeistari.
We proudly present our new head coach. 🇳🇱⁰⁰Welcome, Xavi Hernández! 🧡#NothingLikeOranje #Xavi2030 pic.twitter.com/9aOpc9J53S— OnsOranje (@OnsOranje) August 12, 2026
We proudly present our new head coach. 🇳🇱⁰⁰Welcome, Xavi Hernández! 🧡#NothingLikeOranje #Xavi2030 pic.twitter.com/9aOpc9J53S