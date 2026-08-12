Torres fékk að sleppa æfingu til að ganga frá samningi við PSG

Spænski knattspyrnumaðurinn Ferran Torres fékk í dag leyfi til að sleppa æfingu hjá Barcelona til að ganga frá félagaskiptum til Paris Saint-Germain.
Leikmenn Barcelona mættu til æfinga í morgun og þar var enginn Torres.
You know what time it is? Time to work ☕☀️ pic.twitter.com/STd3aObBKk— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 12, 2026
You know what time it is? Time to work ☕☀️ pic.twitter.com/STd3aObBKk
Torres verður lengi vel goðsögn í spænskri knattspyrnusögu en hann skoraði sigurmark Spánar í framlengingu gegn Argentínu og tryggði liðinu þar með annan heimsmeistaratitil þjóðarinnar fyrr í sumar.
Gert er ráð fyrir að kaupverðið verði yfir 40 milljónum punda en BBC greinir frá.
Torres á aðeins eitt ár eftir af samningi sínum við Barcelona. PSG hefur unnið Meistaradeild Evrópu undanfarin tvö tímabil og er stjórnað af fyrrverandi leikmanni og þjálfara Barcelona, Luis Enrique.
Parísarliðið gæti misst Bradley Barcola í sumar, en Liverpool hefur sýnt franska sóknarmanninum mikinn áhuga.
Torres hefur verið hjá Barcelona síðan 2022, en hann lék áður í tvö ár með Manchester City. Hann hefur skorað 25 mörk í 65 landsleikjum fyrir Spán.