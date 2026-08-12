Danska Íslendingafélagið FCK Kaupmannahöfn tryggði sér í kvöld sæti í umspilinu um laust sæti í riðlakeppni Sambandsdeildarinnar.
FCK Kaupmannahöfn vann 5-1 sigur á ungverska félaginu Debrecen í seinni leik liðanna og þar með 8-1 samanlagt.
Danir unnu fyrri leikinn 3-0 úti í Ungverjalandi og voru því í frábærum málum.
Mohamed Elyounoussi kom FCK í 1-0 strax á 3. mínútu og skoraði síðan úr vítaspyrnu á 58. mínútu eftir að Balázs Dzsudzsák hafði jafnað á 48. mínútu með skoti beint úr aukaspyrnu.
Alex Král kom Gróttu í 3-1 á 76. mínútu og staðan var orðin 4-1 tveimur mínútum síðar eftir mark frá Andreas Cornelius en þeir félagar lögðu upp markið hvor fyrir annan.
Andreas Cornelius bætti síðan við sínu öðru marki og kórónaði stórsigur heimamanna.
Íslensku leikmennirnir Viktor Bjarki Daðason, Gunnar Orri Olsen og Rúnar Alex Rúnarsson byrjuðu allir á varamannabekknum hjá FCK og fengu ekki að koma við sögu í kvöld.