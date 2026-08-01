Chelsea staðfestir komu Danny Welbeck Andri Broddason skrifar 1. ágúst 2026 16:45 Danny Welbeck hefur gengið til liðs við Chelsea frá Brighton. Getty/Robbie Jay Barratt Danny Welbeck hefur skrifað undir samning hjá Chelsea. Hann átti frábært tímabil með Brighton og nú hefur Xabi Alonso bætt reynslu í leikmannahópinn sinn með komu enska sóknarmannsins. Ekki er tekið fram hversu mikinn pening Chelsea borgar til að fá Danny Welbeck en hann átti eitt ár eftir af samningi sínum hjá Brighton. Þetta er í fyrsta skipti í fjögur ár sem Chelsea borgar fyrir leikmann sem er eldri en 26 ára. Síðast þegar það var gert keypti félagið Pierre-Emerick Aubameyang frá Barcelona. Signed and sealed. ✍️— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 1, 2026 Danny Welbeck er 35 ára og síðast þegar Chelsea sótti sér leikmann sem var eldri en þrítugt var fyrir tveimur árum. Það er því ljóst að Chelsea er að breyta áherslum sínum í félagsskiptum með tilkomu Xabi Alonso sem þjálfara liðsins. Gengi Danny Welbeck í ensku úrvalsdeildinni hefur verið gott á síðustu tímabilum en hann skoraði þrettán mörk fyrir Brighton á síðasta tímabili en árið áður skoraði hann tíu. Welbeck er reynslumikill leikmaður og hefur spilað fyrir stórlið á borð við Manchester United og Arsenal á sínum ferli. Óvíst er hvaða áhrif þessi kaup munu hafa á aðra framherja hjá Chelsea en Nicolas Jackson og Liam Delap hafa ekki fundið sig hjá Lundúnafélaginu. Enski boltinn Chelsea FC Mest lesið „Ég er rasisti og ég gerði þetta viljandi“ Sport Infantino hættir við allt saman Fótbolti „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Fótbolti Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn Íslenski boltinn „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ Íslenski boltinn JP Morgan veldur fjaðrafoki í annað sinn Fótbolti Konurnar fyrsta fórnarlambið eftir útspil Infantino Fótbolti Ný heimildarmynd um banaslys Ólympíumeistarans Sport Sagði nei við Love Island og vann svo silfur á Samveldisleikunum Sport Vinícius á förum? Fótbolti Fleiri fréttir Chelsea staðfestir komu Danny Welbeck Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn Enn skorar Emelía „Versta ákvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“ „Rangur maður til að leiða þessi samtök“ „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ UEFA lýsir yfir vantrausti gagnvart Infantino Fyrsta mark Tonali í sigri á Chelsea Vinícius á förum? JP Morgan veldur fjaðrafoki í annað sinn „Verður skrýtið að sjá hann standa hinu megin“ Infantino hættir við allt saman Casemiro mættur til að hjálpa „guði fótboltans“ að vinna Redknapp: Tottenham er að hegða sér eins og stórklúbbur í sumar Konurnar fyrsta fórnarlambið eftir útspil Infantino Arnór Gauti fékk sínar fyrstu mínútur í Króatíu „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Heiðdís hjálpar Söru Björk og félögum í Haukum Eru of fáar konur að starfa fyrir karlalið í knattspyrnu? Newcastle borgar meira en einn og hálfan milljarð til að fá Jaissle Ancelotti viðurkennir mistök í drykkjarhléi gegn Noregi á HM Real Madrid klófestir besta unga leikmann spænsku deildarinnar Þór sækir fyrirliða frá Spáni Leikbanni Mudryk aflétt Slot á leið til Sádi-Arabíu? Chelsea sleppur við stigafrádrátt en fær háa sekt Kallar eftir bættum starfsháttum hjá FIFA: „Mikil samstaða“ Sjáðu Tryggva stíga trylltan dans, vítakeppni Stjörnunnar og mark Vestra Leikmenn Liverpool rifust um fyrirliðabandið Helsti ráðgjafi Infantino hættir í mótmælaskyni Sjá meira