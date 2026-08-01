Fótbolti

Chelsea stað­festir komu Danny Welbeck

Andri Broddason skrifar
Danny Welbeck hefur gengið til liðs við Chelsea frá Brighton.
Danny Welbeck hefur gengið til liðs við Chelsea frá Brighton. Getty/Robbie Jay Barratt

Danny Welbeck hefur skrifað undir samning hjá Chelsea. Hann átti frábært tímabil með Brighton og nú hefur Xabi Alonso bætt reynslu í leikmannahópinn sinn með komu enska sóknarmannsins.

Ekki er tekið fram hversu mikinn pening Chelsea borgar til að fá Danny Welbeck en hann átti eitt ár eftir af samningi sínum hjá Brighton. Þetta er í fyrsta skipti í fjögur ár sem Chelsea borgar fyrir leikmann sem er eldri en 26 ára. Síðast þegar það var gert keypti félagið Pierre-Emerick Aubameyang frá Barcelona.

Danny Welbeck er 35 ára og síðast þegar Chelsea sótti sér leikmann sem var eldri en þrítugt var fyrir tveimur árum. Það er því ljóst að Chelsea er að breyta áherslum sínum í félagsskiptum með tilkomu Xabi Alonso sem þjálfara liðsins.

Gengi Danny Welbeck í ensku úrvalsdeildinni hefur verið gott á síðustu tímabilum en hann skoraði þrettán mörk fyrir Brighton á síðasta tímabili en árið áður skoraði hann tíu. Welbeck er reynslumikill leikmaður og hefur spilað fyrir stórlið á borð við Manchester United og Arsenal á sínum ferli.

Óvíst er hvaða áhrif þessi kaup munu hafa á aðra framherja hjá Chelsea en Nicolas Jackson og Liam Delap hafa ekki fundið sig hjá Lundúnafélaginu.

Enski boltinn Chelsea FC

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