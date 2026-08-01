Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, kallar eftir afsögn Gianni Infantino, forseta FIFA, í ljósi áætlana hans um að selja hlut í sambandinu til einkafjárfesta.
Infantino sætir töluverðri pressu vegna áætlana sinna, sem hann virðist hafa leitt einn síns liðs, án alls samráðs ekki aðeins við formenn knattspyrnusambanda heimsins, heldur einnig við sína helstu samstarfsmenn hjá alþjóðasambandinu.
Í gærkvöld greindi Svisslendingurinn frá því að hann myndi falla frá hugmyndunum en ljóst er að hann hefur misst traust víða innan hreyfingarinnar.
Andy Burnham, nýr forsætisráðherra Bretlands, steig fram í gærkvöld og er fyrsti þjóðarleiðtoginn sem kallar eftir brotthvarfi Infantino af forsetastóli.
Burnham er mikill fótboltaáhugamaður og harður stuðningsmaður Everton á Englandi. Hann hafði þegar fordæmt áætlanir Infantino á samfélagsmiðlum þegar þær spruttu fram á þriðjudag. Hann var afgerandi í afstöðu sinni er hann ræddi við fjölmiðla í gær.
„Sú hugmynd að þetta gæti yfirhöfuð verið borið fram sýnir að mínu mati að forseti FIFA er rangur maður til að leiða samtökin.“
„Ég skal vera hreinskilinn. Fótbolti tilheyrir ekki fjárfestum. Hann tilheyrir fólkinu sem fyllir stúkurnar og stendur við hliðarlínuna viku eftir viku, í rigningu eða sólskini,“ sagði Burnham.
„HM er ekki vara. Þetta er besta keppni í heimi íþrótta og það var aldrei neins að selja hana,“ segir Burnham og bætir við:
„Fótbolti tilheyrir aðdáendunum. Hann hefur alltaf gert það og mun alltaf gera það.“
Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta hefur aldrei komist á heimsmeistaramótið en stelpurnar okkar eru í dauðafæri að breyta því í vetur. Nú virðist hins vegar vera komið upp mál sem gæti leitt til þess að sá draumur verði ekki að veruleika.
Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs FIFA gagnrýnir harðlega áform Gianni Infantino, forseta FIFA, um að selja eignarhluti í keppnum til einkafjárfesta.
„Það er óhætt að segja að þetta hafi verið fjörug vika. Vika getur verið langur tími í fótbolta, hvort sem er innan vallar og utan,“ segir Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ. Umdeild áætlun FIFA um að hleypa fjárfestum að borðinu hjá sambandinu hefur sætt gagnrýni víða.
Carlos Cordeiro, yfirráðgjafi Gianni Infantino forseta FIFA, hefur sagt starfi sínu lausu í mótmælaskyni við fyrirhugaðar áætlanir um utanaðkomandi fjárfestingar.