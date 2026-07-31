Zinedine Zidane hefur verið ráðinn þjálfari franska karlalandsliðsins í fótbolta en samkvæmt frönskum miðlum vill hann fjölga konum í starfsliði landsliðsins. Fáar konur starfa í karlaliðum um allan heim og einnig á Íslandi.
Samkvæmt franska miðlinum L‘Equipe vill Zinedine Zidane fjölga konum í starfsteymi franska karlalandsliðsins. Hann tekur við þjálfarastöðunni af Didier Deshamps en þegar hann var þjálfari var engin kona í starfsliði landsliðisins.
Svæðið þar sem auðveldast er að ráða konu er í greiningardeild liðsins en engin kona hefur gegnt nokkurri þjálfarastöðu hjá franska karlalandsliðinu. Það er ekki frábrugðið öðrum landsliðum þar sem mjög sjaldgæft er að konur gegni þjálfarastöðu í fótbolta karla. Af efstu tíu liðum heimslista Fifa er aðeins ein kona skráð sem starfsmaður og hún starfar fyrir enska landsliðið. Þar starfar Katie Sorenson sem leikgreinandi.
Konur fá heldur ekki mörg tækifæri í félagsliðafótbolta en af efstu deildum fótboltans voru flestar konur í þýsku úrvalsdeildinni í fótbolta. Þar eru þrettán konur skráðar sem starfsmenn af samtals 353 starfsmönnum liða í deildinni. Í ítölsku úrvalsdeildinni var engin kona skráð í starfslið liðanna.
Þetta er einnig vandamál á Íslandi þar sem aðeins tvær konur voru skráðar starfsmenn hjá liðum í Bestu deild karla. Jóhanna Björk Gylfadóttir er skjúkraþjálfari í liði Breiðabliks og Guðrún Ágústa Möller er liðsstjóri hjá ÍBV.
Þó að það sé sjaldgæft að konur gerist þjálfarar karlaliðs þá eru til dæmi um það. Marie-Louise Eta varð þjálfari Union Berlin í þýsku úrvalsdeildinni og varð fyrsta konan til að vera aðalþjálfari í fimm stærstu deildum Evrópu. Fyrir það höfðu konur þjálfað lið í neðri deildum en það er ekki algengt.