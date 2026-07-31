Fótbolti

Arnór Gauti fékk sínar fyrstu mínútur í Króatíu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Arnór Gauti Jónsson er byrjaður að láta til sín taka í Króatíu
Arnór Gauti Jónsson er byrjaður að láta til sín taka í Króatíu vísir/Diego

Arnór Gauti Jónsson spilaði í kvöld sinn fyrsta leik með Slaven Belupo þegar liðið sótti stórlið Dinamo Zagreb heim.

Dinamo Zagreb vann leikinn 2-0 en þetta var fyrsti leikur í fyrstu umferð á nýju tímabili.

Arnór Gauti yfirgaf Breiðablik og gekk til liðs við Slaven Belupo á dögunum en hann byrjaði á bekknum í þessum leik.

Slaven Belupo var lent 2-0 undir þegar Arnór kom inn á völlinn á sjötugustu mínútu.

Dion Drena Beljo skoraði bæði mörk Dinamo Zagreb, það fyrra á 34. mínútu og það síðara á 52. mínútu.

Króatía Fótbolti

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