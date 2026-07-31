Arnór Gauti fékk sínar fyrstu mínútur í Króatíu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 31. júlí 2026 19:53 Arnór Gauti Jónsson er byrjaður að láta til sín taka í Króatíu vísir/Diego Arnór Gauti Jónsson spilaði í kvöld sinn fyrsta leik með Slaven Belupo þegar liðið sótti stórlið Dinamo Zagreb heim. Dinamo Zagreb vann leikinn 2-0 en þetta var fyrsti leikur í fyrstu umferð á nýju tímabili. Arnór Gauti yfirgaf Breiðablik og gekk til liðs við Slaven Belupo á dögunum en hann byrjaði á bekknum í þessum leik. Slaven Belupo var lent 2-0 undir þegar Arnór kom inn á völlinn á sjötugustu mínútu. Dion Drena Beljo skoraði bæði mörk Dinamo Zagreb, það fyrra á 34. mínútu og það síðara á 52. mínútu. Króatía Fótbolti Mest lesið Helsti ráðgjafi Infantino hættir í mótmælaskyni Fótbolti „Ég er rasisti og ég gerði þetta viljandi“ Sport Ancelotti viðurkennir mistök í drykkjarhléi gegn Noregi á HM Fótbolti FIFA heldur settri stefnu Fótbolti Franco Baresi er látinn Fótbolti Palmer steinsvaf meðan enska landsliðið spilaði á HM Fótbolti Leikmenn Liverpool rifust um fyrirliðabandið Enski boltinn „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Fótbolti Chelsea sleppur við stigafrádrátt en fær háa sekt Enski boltinn Asíuþjóðirnar taka undir áhyggjur af áætlunum FIFA Fótbolti Fleiri fréttir Konurnar fyrsta fórnarlambið eftir útspil Infantino Arnór Gauti fékk sínar fyrstu mínútur í Króatíu „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Heiðdís hjálpar Söru Björk og félögum í Haukum Eru of fáar konur að starfa fyrir karlalið í knattspyrnu? Newcastle borgar meira en einn og hálfan milljarð til að fá Jaissle Ancelotti viðurkennir mistök í drykkjarhléi gegn Noregi á HM Real Madrid klófestir besta unga leikmann spænsku deildarinnar Þór sækir fyrirliða frá Spáni Leikbanni Mudryk aflétt Slot á leið til Sádi-Arabíu? Chelsea sleppur við stigafrádrátt en fær háa sekt Kallar eftir bættum starfsháttum hjá FIFA: „Mikil samstaða“ Sjáðu Tryggva stíga trylltan dans, vítakeppni Stjörnunnar og mark Vestra Leikmenn Liverpool rifust um fyrirliðabandið Helsti ráðgjafi Infantino hættir í mótmælaskyni Frá Keflavík og beint á Parken: „Draumur flestra ungra stráka“ „Mig dreymdi alla daga um að spila með Messi“ Asíuþjóðirnar taka undir áhyggjur af áætlunum FIFA Palmer steinsvaf meðan enska landsliðið spilaði á HM Franco Baresi er látinn FIFA heldur settri stefnu Lítið af möguleikum fyrir Liverpool í vörninni Stones skrifar undir hjá ítölsku meisturunum Leikmenn sem gerast sekir um mismunun fá tíu leikja bann Er ekki bjartsýnn fyrir framtíð Newcastle Lærisveinar Sigga Ragga áfram eftir dramatíska framlengingu og vítaspyrnukeppni Mun það sama gerast við Anderson og gerðist við Philips hjá City? „Leiðinlegt að þetta sé búið“ Smá munur á Qarabag og Lengjudeildinni Sjá meira