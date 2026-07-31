Innlent

Bein út­sending frá Sunda­höfn: Yfir­standandi að­gerðir um borð í Bandero

Sigurgeir Þorkelsson, Kolbeinn Tumi Daðason og Eiður Þór Árnason skrifa
Aðgerðir eru yfirstandandi um borð í Bandero.
Aðgerðir eru yfirstandandi um borð í Bandero.

Landhelgisgæslan fylgdi Bandero, skipi aðgerðarsinna Paul Watson-samtakanna, til Sundahafnar í nótt. Þess er beðið að áhöfnin verði leidd frá borði. Vísir fylgist með gangi mála í beinni útsendingu og í vakt hér að neðan. 

Skipstjóri Bandero var handtekinn seint í gærkvöld eftir að hafa ekki virt tilskipanir Landhelgisgæslunnar. Áhöfn hvalveiðiskipsins Hvals 9 hafði óskað aðstoð Gæslunnar og taldi öryggi sínu ógnað. 

Beina útsendingu má sjá í spilaranum hér að neðan. 

Fylgst er með gangi mála í vaktinni að neðan. Þið gætuð þurft að endurhlaða síðunni ef vaktin birtist ekki strax.

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