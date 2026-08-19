Reykjavíkurborg gerir ráð fyrir að innleiðing svokallaðs „símafrís“ í grunnskólum borgarinnar muni kosta allt að 75 milljónir króna. Bróðurpartur kostnaðarins er vegna kaupa og uppsetningar á geymslum fyrir símtæki nemenda.
Þetta kemur fram í svörum Steins Jóhannssonar, sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar, við fyrirspurn skóla- og frístundaráðsfulltrúa Samfylkingarinnar og Vinstrisins.
Símarfríið á að taka gildi nú í haust.
„Það er mat Reykjavíkurborgar að gera megi ráð fyrir að verulegur kostnaður geti fylgt því fyrir einstaka skóla að koma upp fullnægjandi aðstöðu fyrir geymslu tækja. Þar getur meðal annars verið um að ræða kostnað vegna skápa, hólfa, geymslukassa, eftirlits og verklags,“ segir í svörum skóla- og frístundasviðs.
Þá segir að miðað við fyrirliggjandi upplýsingar, meðal annars verðkönnun á heimasíðum erlendra birgja, megi gera ráð fyrir að innkaupsverð á skápum fyrir 7.000 farsíma sé á bilinu 25 til 50 milljónir.
„Síðan má gera ráð fyrir um 25 milljónum króna fyrir aðstöðu og uppsetningu skápa. Heildarverkefnið gæti því kostað allt að 75 milljónir króna.“
Ekki kemur fram, né heldur var spurt að því, hvernig innkaupum og framkvæmd yrði háttað; hvort útfærslan sé á ábyrgð hvers skóla fyrir sig eða hvort framkvæmdinni yrði stjórnað miðlægt.
Innleiðing símafrísins var samþykkt í borgarstjórn fyrr í sumar.
„Með símafríi er átt við að nemendur noti ekki farsíma eða sambærileg snjalltæki á skólatíma, þar með talið í frímínútum og hádegishléum, nema með sérstöku leyfi starfsfólks eða vegna skilgreindra undantekninga,“ sagði í tilkynningu.
„Skólarnir þurfa að hafa viðeigandi aðstöðu og skýrt verklag til að geyma síma á öruggan hátt frá upphafi til loka skóladags, en hver skóli mótar sér reglur um útfærslu þess. Lagt er til að áhrif símafrís verði metin með skipulegum hætti í samstarfi við háskólasamfélagið á tveggja ára tímabili. Við matið verði meðal annars horft til námsárangurs, líðanar nemenda og starfsumhverfis kennara og annars starfsfólks.“