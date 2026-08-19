Enn hafa engin viðtöl verið tekin vegna skipunar nýs lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu en vegna sumarleyfa lá ráðningarferlið niðri. Óljóst er hvenær nýr lögreglustjóri verður skipaður.
Halla Bergþóra Björnsdóttir, sem sinnti embætti lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu, tók við embætti ríkislögreglustjóra þann 20. apríl síðastliðinn. Þá var embætti lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu auglýst laust til umsóknar í byrjun júní og var umsóknarfrestur til og með 26. júní.
Í svari dómsmálaráðuneytisins til fréttastofu um stöðu skipunar segir að vegna sumarleyfa ráðuneytisins hafi ráðningarferlið legið niðri.
Ekki sé búið að taka nein viðtöl en unnið sé að skipan hæfnisnefndar. Ekki liggi fyrir hvenær nýr lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu verði skipaður.
Alls sóttu sex um stöðu lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu. Meðal umsækjenda voru Úlfar Lúðvíksson fyrrverandi lögreglustjóri á Suðurnesjum, Birgir Jónasson lögreglustjóri á Norðurlandi vestra og María Káradóttir settur lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu. Sömuleiðis sótti Margrét Kristín Pálsdóttir, settur lögreglustjóri á Suðurnesjum, um stöðuna en hún hefur nú verið skipuð lögreglustjóri í því umdæmi.
Áður hefur dómsmálaráðherra kynnt fyrirhugaðar breytingar á skipulagi lögreglu, meðal annars áform um að fækka lögregluembættum úr níu í fjögur til fimm og mynda þannig öflugri embætti um land allt. Í þeim áformum felist að sameining lögregluembætta á suðvesturhorni landsins verði skoðuð sérstaklega og að lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu muni gegna stóru hlutverki við þær breytingar.
Embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu hefur verið auglýst laust til umsóknar. Halla Bergþóra Björnsdóttir, sem sinnti embættinu, tók við embætti ríkislögreglustjóra þann 20. apríl.